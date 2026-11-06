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Vídeo mostra confronto entre três PMs e homem no bairro de Cajazeiras

Homem estaria ameaçando pedestres ao redor com uma faca

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo mostra confronto entre três PMs e homem no bairro de Cajazeiras
Foto: Reprodução Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três policiais militares em confronto com um homem no bairro de Cajazeiras, em Salvador nesta sexta-feira, 6.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que agentes do 22º Batalhão realizavam rondas na região da Rótula da Feirinha quando foram acionados por populares. Segundo a corporação, o homem estaria portando uma faca e ameaçando as pessoas. Durante a abordagem, ele teria tentado atingir os policiais, sendo contido pela guarnição.

Ainda de acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento ao homem, que apresentava sinais de uma possível crise de saúde mental.

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Após ser medicado, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, acompanhado pelos policiais. Depois de receber alta médica, foi conduzido à delegacia junto com a faca para o registro da ocorrência.

A corporação também informou que as imagens da abordagem serão analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da intervenção e verificar a atuação dos agentes envolvidos.

Confira o vídeo:

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