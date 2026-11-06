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OPERAÇÃO ANGERONA

Mulher é feita de escudo humano durante prisão em flagrante de envolvido do tráfico

Durante a ação quatro pessoas foram presas em diferentes cidades da Bahia

Alice Paulilo
Por
Policiais cumpriram a Operação Angerona em várias cidades da Bahia
Policiais cumpriram a Operação Angerona em várias cidades da Bahia - Foto: Henrique Coelho/Ascom-PCBA

Um homem, de 26 anos, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, fez a companheira, de 19 anos, de escudo humano para evitar a prisão em flagrante na manhã desta sexta-feira, 6. O mandado faz parte da terceira fase da Operação Angerona com atuação em várias cidades da Bahia.

A mulher foi libertada sem ferimentos após negociações conduzidas por equipes da Polícia Civil. A ação é integrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).

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Com o suspeito, que teve um mandado de prisão temporária cumprido, foram encontrados uma pistola, munições, uma balança de precisão e porções de maconha, cocaína e ecstasy, já divididas para comercialização. Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e cárcere privado.

Operação também prendeu outros suspeitos na Bahia

A terceira fase da operação também cumpriu mandados judiciais em Feira de Santana, Itaberaba e Xique-Xique. Durante uma das ações no oeste baiano, outros dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Nas diligências, os policiais apreenderam duas pistolas, munições, uma balança de precisão e porções de maconha e uma pedra de cocaína.

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As investigações foram iniciadas pelo MPBA e tiveram continuidade com a Polícia Civil. Segundo os órgãos, o grupo mantinha uma estrutura organizada, com integrantes responsáveis pela comercialização e distribuição de drogas.

A apuração também identificou uma movimentação financeira voltada à compra de armas de fogo, utilizadas em disputas territoriais contra grupos rivais.

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operação Polícia Salvador

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