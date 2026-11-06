Lutador de jiu-jítsu agride mulher dentro de elevador, aplica mata-leão e é preso

Um homem identificado como Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, foi preso em flagrante após atacar duas mulheres em um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 5. Uma das vítimas, de 56 anos, foi agredida com socos, chutes e golpes de estrangulamento dentro de um elevador. A violência foi registrada por câmeras de segurança do edifício.

De acordo com informações divulgadas pelo g1, a sequência de agressões começou por volta de 1h, após vizinhos ouvirem gritos e relatos de agressões e acionarem a polícia.

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Segundo relatos, ele passou a invadir os apartamentos de moradores, gritando que iria “matar todos do prédio”. Lucas então teria invadido o apartamento de uma moradora de 66 anos, no terceiro andar do prédio, e iniciado o ataque. A motivação ainda não foi esclarecida. Durante a ocorrência, ele também teria entrado em outros apartamentos e ameaçado moradores.

Familiares da idosa conseguiram deixar o imóvel e foram até a portaria pedir ajuda. Os gritos foram ouvidos por uma vizinha de 56 anos, que decidiu verificar o que estava acontecendo. Ao chegar ao terceiro andar, ela encontrou Lucas próximo ao elevador.

Segundo o registro da ocorrência, o homem ordenou que a mulher se ajoelhasse e, em seguida, a atacou. Imagens de segurança mostram a vítima sendo agredida dentro da cabine. Ela sofreu diversas lesões e conseguiu deixar o condomínio, buscando abrigo em um posto de gasolina nas proximidades.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Veja vídeo da agressão

Prisão

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e agentes da Guarda Municipal foram acionados para atender à ocorrência. Durante a abordagem, Lucas teria reagido e tentado pegar a arma de um dos policiais. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos que atingiram as pernas do suspeito.

Mesmo ferido, ele tentou fugir pelas escadas do edifício, mas acabou imobilizado com o uso de uma arma de choque e preso em flagrante.

Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio. O lutador permanece preso. O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia (Praça da Bandeira).