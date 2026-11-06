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COMÉRCIO IRREGULAR

Operação mira comércio clandestino de canetas emagrecedoras e anabolizantes na Bahia

Autoridade apura se comercialização de produtos sem autorização sanitária continuou após interdição

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
A operação apura possíveis crimes contra a saúde pública e as relações de consumo relacionados à comercialização irregular desses produtos
A operação apura possíveis crimes contra a saúde pública e as relações de consumo relacionados à comercialização irregular desses produtos - Foto: Reprodução/Agência Einstein

A Polícia Civil da Bahia investiga a continuidade da venda irregular de medicamentos, anabolizantes e substâncias injetáveis em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A apuração é conduzida pela Operação Dose Clandestina, deflagrada nesta sexta-feira, 6, após indícios de comercialização de produtos sem autorização sanitária.

As investigações começaram depois que uma fiscalização identificou um estoque de anabolizantes, tirzepatida, substância utilizada em canetas emagrecedoras, e outros produtos sujeitos ao controle sanitário em um estabelecimento sem autorização para comercializá-los. Mesmo após a interdição do local, surgiram indícios de que as vendas continuaram por meio de outra empresa.

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A operação apura possíveis crimes contra a saúde pública e as relações de consumo relacionados à comercialização irregular desses produtos, que incluem medicamentos e substâncias utilizadas em procedimentos estéticos e na busca por melhora do desempenho esportivo.

A ação é realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), com apoio técnico da Vigilância Sanitária de Camaçari.

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anabolizantes Bahia canetas emagrecedoras PCBA

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