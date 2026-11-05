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Idoso condenado por estupro de criança em Santa Catarina é preso na Bahia

Homem de 61 anos estava escondido em Itapebi, no extremo sul baiano; crime ocorreu em 2021,

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Homem estava escondido na cidade de Itapebi
Homem estava escondido na cidade de Itapebi - Foto: Reprodução Polícia Civil

Investigadores do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Itapebi e da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, cidades do extremo sul da Bahia, cumpriram um mandato de prisão contra um idoso, de 61 anos, condenado por estupro de vulnerável.

O homem, identificado apenas pelas iniciais A.B.O., foi detido por força de um mandado de prisão definitiva após o trânsito em julgado da sentença pelo estupro de uma criança de 6 anos.

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O caso ocorreu em 2021, na cidade de Brusque, em Santa Catarina e o processo tramitou na Vara Criminal da Comarca de Brusque, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

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De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava escondido em Itapebi há algum tempo e foi localizado após trabalho de inteligência e levantamento de informações.

Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia Territorial de Itapebi, onde estava custodiado a disposição da Justiça.

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Bahia homem preso estupro criança Polícia Civil BA santa catarina

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