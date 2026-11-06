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POLÍCIA

Mais de meia tonelada de drogas é encontrada em imóvel na Bahia

Local era utilizado como depósito do tráfico

Alice Paulilo
Por
552 quilos de drogas e 2.645 munições foram apreendidos em um imóvel
552 quilos de drogas e 2.645 munições foram apreendidos em um imóvel - Foto: 19º BPM

Uma operação das polícias Militar e Civil apreendeu cerca de 552 quilos de drogas e 2.645 munições em um imóvel no bairro São Luiz, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A ação foi realizada na noite da última quinta-feira, 5, durante investigações relacionadas ao tráfico de drogas na região.

A ocorrência contou com equipes da Rondesp Meio Rio de Contas e da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Denarc). O imóvel era apontado como possível local de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

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Quais drogas foram apreendidas?

Durante as buscas, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas, além de equipamentos e materiais que podem estar relacionados à atividade criminosa, entre elas:

  • 438 quilos de substância análoga à cocaína;
  • 75 quilos de crack;
  • 36 quilos de maconha;
  • 3 quilos de haxixe.

Além dos entorpecentes e das 2.645 munições, foram apreendidas uma prensa hidráulica, uma balança profissional e outros materiais.

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Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Os itens também serão submetidos a exames periciais pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Nenhum suspeito foi encontrado no imóvel. As equipes policiais seguem com as diligências para identificar e localizar os envolvidos.

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Jequié operação

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