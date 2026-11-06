POLÍCIA
Mais de meia tonelada de drogas é encontrada em imóvel na Bahia
Local era utilizado como depósito do tráfico
Uma operação das polícias Militar e Civil apreendeu cerca de 552 quilos de drogas e 2.645 munições em um imóvel no bairro São Luiz, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A ação foi realizada na noite da última quinta-feira, 5, durante investigações relacionadas ao tráfico de drogas na região.
A ocorrência contou com equipes da Rondesp Meio Rio de Contas e da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Denarc). O imóvel era apontado como possível local de armazenamento e distribuição de entorpecentes.
Quais drogas foram apreendidas?
Durante as buscas, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas, além de equipamentos e materiais que podem estar relacionados à atividade criminosa, entre elas:
- 438 quilos de substância análoga à cocaína;
- 75 quilos de crack;
- 36 quilos de maconha;
- 3 quilos de haxixe.
Além dos entorpecentes e das 2.645 munições, foram apreendidas uma prensa hidráulica, uma balança profissional e outros materiais.
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Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Os itens também serão submetidos a exames periciais pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Nenhum suspeito foi encontrado no imóvel. As equipes policiais seguem com as diligências para identificar e localizar os envolvidos.