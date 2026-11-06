Mais de meia tonelada de drogas é encontrada em imóvel na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma operação das polícias Militar e Civil apreendeu cerca de 552 quilos de drogas e 2.645 munições em um imóvel no bairro São Luiz, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A ação foi realizada na noite da última quinta-feira, 5, durante investigações relacionadas ao tráfico de drogas na região.

A ocorrência contou com equipes da Rondesp Meio Rio de Contas e da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Denarc). O imóvel era apontado como possível local de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quais drogas foram apreendidas?

Durante as buscas, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas, além de equipamentos e materiais que podem estar relacionados à atividade criminosa, entre elas:

438 quilos de substância análoga à cocaína;

75 quilos de crack;

36 quilos de maconha;

3 quilos de haxixe.

Além dos entorpecentes e das 2.645 munições, foram apreendidas uma prensa hidráulica, uma balança profissional e outros materiais.

Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Os itens também serão submetidos a exames periciais pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Nenhum suspeito foi encontrado no imóvel. As equipes policiais seguem com as diligências para identificar e localizar os envolvidos.