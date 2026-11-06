Homem é preso suspeito de violência sexual contra cadela na Bahia

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Um homem identificado como Renaildo Santos Borges, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira, 5, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de violentar física e sexualmente uma cadela.

Ele foi detido em flagrante, no bairro Cambolo, após ser denunciado por vizinhos. De acordo com informações da Polícia Civil, policiais militares faziam ronda de rotina na localidade, quando foram acionados por populares.

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Aos policiais, os denunciantes relataram que, após se trancar dentro de uma residência com o animal, foram ouvidos ganidos da cadela, indicando que ela estaria sendo vítima de maus-tratos.

Diante das suspeitas, os PMs foram ao local averiguar o que estava acontecendo. Já no endereço, pediram ao homem que abrisse a porta, mas não foram atendidos e tiveram que arrombar para acessar o imóvel.

Dentro da casa os agentes encontraram o homem sentado a sala e o animal bastante ferido. Ao fazerem uma busca na residência, os policiais constataram diversas manchas de sangue em diversos cômodos, inclusive, encontraram um edredom molhado de sangue no banheiro.

Renaildo foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde foi autuado por maus-tratos e permanece à disposição da Justiça. De acordo com o delegado Marcos Benevides de Matos, titular da 1ª DT/ Porto Seguro, o homem já possui registro policial. Ele não detalhou por qual crime.

A cadela foi levada à Clínica Veterinária Vila Animáia, onde recebeu atendimento médco. Conforme a Polícia Civil, agentes da instituição e da Polícia Militar, além da população, se mobilizaram e arrecadaram dinheiro para custear o tratamento do animal. A cadela foi encaminhada a um lar provisório.