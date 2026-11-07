BRASIL
Alerta Vermelho: veja como montar kit emergência para 72h de temporais
Inmet prevê chuva acima de 100 milímetros por dia e ventos superiores a 100 km/h
A previsão de temporais em diferentes regiões do Brasil levou a Defesa Civil Nacional a recomendar que famílias mantenham um kit de emergência preparado para atender às necessidades básicas por até 72 horas. A orientação foi divulgada na última sexta-feira, 6, após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir alerta vermelho de grande perigo para 325 municípios neste sábado, 7.
O aviso abrange cidades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde são esperados volumes de chuva superiores a 100 milímetros por dia, ventos acima de 100 km/h e possibilidade de granizo.
Também há alertas laranjas, que indicam perigo, para áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de municípios do Sul e do Nordeste. Entre os riscos previstos estão alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
O que colocar no kit de emergência para três dias?
A recomendação da Defesa Civil é reunir suprimentos suficientes para garantir a alimentação, a hidratação, a higiene e os cuidados de saúde de todos os moradores durante três dias.
A reserva de água deve considerar dois litros por pessoa diariamente. Assim, cada integrante da família precisa ter pelo menos seis litros disponíveis para o período de 72 horas.
Confira os itens indicados:
- Água potável: seis litros por pessoa para três dias.
- Alimentos não perecíveis: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e enlatados.
- Medicamentos e primeiros socorros: remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas, álcool em gel, repelentes e equipamentos médicos necessários.
- Documentos e dinheiro: documentos pessoais, dinheiro em espécie, contatos de emergência e outros registros importantes, armazenados em uma pasta impermeável.
- Utensílios: pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão.
- Higiene pessoal: escovas e creme dental, absorventes, papel higiênico e produtos para banho.
- Equipamentos eletrônicos: rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregadores de celular e baterias externas.
- Animais de estimação: água, ração e materiais de cuidado.
- Roupas: mudas de roupa, calçados confortáveis e casacos, especialmente para regiões frias.
- Itens infantis: produtos necessários para bebês e crianças.
- Sacolas plásticas: para proteger objetos contra umidade e sujeira.
Quais regiões estão sob alerta vermelho do Inmet?
O aviso de grande perigo começou à meia-noite deste sábado, 7, e permanece válido até as 23h59. Ao todo, oito regiões de três estados estão incluídas na área de risco:
- Paraná: Sudoeste, Sudeste, Oeste e Centro-Sul Paranaense.
- Santa Catarina: Oeste Catarinense e Serrana.
- Rio Grande do Sul: Noroeste e Nordeste Rio-grandense.
Além dos volumes elevados de chuva, o Inmet alerta para possíveis danos em construções, prejuízos em plantações, queda de árvores, alagamentos e dificuldades no transporte rodoviário.
Frente fria avança pelo país e pode chegar ao sul da Bahia
A previsão de instabilidade está relacionada à passagem de uma frente fria de forte intensidade, considerada atípica para novembro. Segundo a Climatempo, o sistema é acompanhado por uma massa de ar polar que pode avançar pelo interior do país e alcançar áreas do Centro-Oeste e do Norte.
O contraste entre o ar frio e as condições de calor e umidade presentes em diferentes regiões favorece a formação de nuvens carregadas. Com isso, há possibilidade de temporais, rajadas intensas de vento e queda de granizo.
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Neste sábado, 7, a frente fria avança pelos estados do Sul e deve chegar a áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul durante a tarde. No domingo, 8, o sistema segue em direção a outros pontos do Sudeste e do Centro-Oeste, aproximando-se do sul da Bahia. Os ventos frios também devem alcançar Rondônia e Acre.
Entre segunda-feira, 9, e quarta-feira, 11, a frente fria deve permanecer próxima ao litoral baiano. A configuração favorece a ocorrência de chuva em diferentes áreas do Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste.
A massa de ar polar também deve provocar queda nas temperaturas, principalmente no Sul, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e nas regiões serranas do Rio de Janeiro.