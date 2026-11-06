BRASIL
Prédio de quatro andares desaba em São Paulo e deixa 27 feridos
Corpo de Bombeiros ainda busca possíveis vítimas
Um prédio de quatro andares desabou na noite desta sexta-feira, 6, na Rua Maria Joaquina, no Brás, região central de São Paulo. Ao menos 35 pessoas estavam no imóvel no momento do acidente.
Segundo a Polícia Militar, até o momento, 27 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca, em estado estável. Nenhuma morte foi confirmada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h38 e mobilizou 51 agentes e 17 viaturas para atender à ocorrência. Do total de pessoas que estavam no prédio, 27 foram retiradas pelos bombeiros, enquanto outras oito conseguiram sair por meios próprios.
Informações iniciais apontam que o desabamento atingiu o mezanino do imóvel, que tinha cerca de 900 metros quadrados. A suspeita é de que o excesso de peso provocado pelo armazenamento de tecidos tenha contribuído para o acidente.
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Bombeiros fazem buscas por possíveis vítimas
Após o desabamento, equipes de resgate iniciaram uma operação para verificar se havia outras pessoas no local. Cães farejadores também foram mobilizados para auxiliar na avaliação da estrutura e identificar possíveis vítimas sob os escombros.
O governo de São Paulo informou que cerca de 20 pessoas ficaram presas em um cômodo cuja laje não foi atingida pelo desabamento.
Causa do desabamento será investigada
A suspeita inicial é de que o peso dos tecidos armazenados no mezanino tenha provocado o desabamento. A informação ainda deverá ser apurada pelas autoridades.
Depois da conclusão dos resgates, os bombeiros também devem verificar se o imóvel possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta as condições de segurança contra incêndio da edificação.