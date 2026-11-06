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SÃO PAULO

Criminosos rendem funcionário e roubam agência bancária em São Paulo

Valor roubado ainda não foi informado

Sara Santos
Por
Até o momento, ninguém foi preso
Até o momento, ninguém foi preso - Foto: Reprodução | Redes Socias

Um grupo de criminosos armados invadiu uma agência da Caixa Econômica Federal, rendeu um funcionário e roubou os cofres do banco, na tarde desta sexta-feira, 6, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso e, ao chegar ao local, as equipes constataram que o roubo já havia acontecido.

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De acordo com as informações iniciais, os criminosos teriam acessado a agência por uma abertura na parte posterior do imóvel, entrando pelo forro. Eles ameaçaram um dos funcionários que trabalhava no abastecimento dos caixas eletrônicos e o obrigaram a abrir os cofres, de onde retiraram o dinheiro.

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Momento da fuga

Os criminosos teriam deixado a unidade pelo mesmo forro por onde entraram e fugido em um carro cinza, aparentemente um Palio. Confira o momento da fuga abaixo:

A quantia roubada pelos criminosos ainda não foi informada pela Caixa Econômica Federal. A polícia conduziu os funcionários até uma delegacia, onde eles prestarão esclarecimentos e a ocorrência será registrada.

Até o momento, ninguém foi preso.

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