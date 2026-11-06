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Anvisa proíbe suplementos para próstata; confira lista de marcas

Decisão atinge seis marcas de produtos à base de Pygeum

Sara Santos
Por
Decisão atinge seis marcas de produtos à base de Pygeum
Decisão atinge seis marcas de produtos à base de Pygeum - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a venda e a distribuição de suplementos supostamente utilizados para melhorar a saúde da próstata. A decisão atinge seis marcas de produtos à base de Pygeum, ingrediente extraído da casca de uma árvore africana, além de itens comercializados sem identificação do fabricante.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 6, e determina a apreensão de todos os lotes dos produtos. Também ficam proibidos a propaganda, o transporte e o uso dos suplementos.

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Veja a lista de suplementos proibidos pela Anvisa

A medida atinge produtos comercializados com as seguintes marcas:

  • Pygeum Oficialfarma;
  • Pygeum Unicpharma;
  • Pygeum Bioformulas;
  • Pygeum Swanson;
  • Pygeum Recover Farma;
  • Pygeum Nutricost;
  • Produtos vendidos apenas com o nome Pygeum, sem identificação da marca ou do fabricante.

Segundo a Anvisa, os produtos eram anunciados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na agência. A resolução também aponta que a empresa responsável pela fabricação não foi identificada e não possui CNPJ conhecido.

Outros produtos também foram proibidos

A mesma determinação da Anvisa inclui todos os lotes de Diluente Bacteriostático e Água Bacteriostática.

A resolução também proíbe a comercialização de unidades falsificadas do medicamento Mounjaro nas dosagens de 2,5 mg, 5 mg e 15 mg.

De acordo com a fabricante Eli Lilly, foram identificadas embalagens e números de lotes diferentes dos originais. A proibição referente ao lote D810042 vale exclusivamente para as unidades falsificadas.

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