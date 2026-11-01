Anvisa aprova cinco novas canetas para diabetes e obesidade; confira

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos injetáveis indicados para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. O medicamento é da mesma categoria das conhecidas canetas emagrecedoras.

Os medicamentos são responsáveis por imitar a ação de um hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a ingestão de alimentos. O principal efeito é aumentar a sensação de saciedade e auxiliar no controle do apetite.

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As novas canetas fazem parte da classe dos agonistas do receptor GLP-1 e são produzidas por dois laboratórios indianos, Biocon e OneSource Specialty.

Registros foram concedidos a empresas brasileiras

Os registros foram concedidos a três empresas que atuam no Brasil: Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos, Aché Laboratórios Farmacêuticos e Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil.

Confira as cinco novas canetas aprovadas pela Anvisa

Três dos medicamentos aprovados são indicados para o tratamento de diabetes tipo 2:

Aribet (liraglutida): fabricado pela Biocon e comercializado pela Farma Vision;

fabricado pela Biocon e comercializado pela Farma Vision; Embeltah (semaglutida): produzido pela OneSource Specialty e registrado pela Dr. Reddy's;

produzido pela OneSource Specialty e registrado pela Dr. Reddy's; Sevema (semaglutida): fabricado pela OneSource Specialty e registrado pela Aché.

Os outros dois produtos são indicados para o tratamento da obesidade, em conjunto com a prática de exercícios físicos e mudanças na alimentação:

Lyrza (liraglutida): produzido pela Biocon e registrado pela Farma Vision;

produzido pela Biocon e registrado pela Farma Vision; Wylovol (liraglutida): também fabricado pela Biocon e comercializado no Brasil pela Farma Vision.

Anvisa chega a 20 registros de canetas GLP-1 em 2026

Com as cinco novas autorizações, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), a Anvisa chegou a 20 registros de canetas injetáveis à base de GLP-1 aprovados em 2026.