Prefeitura confirma caso de Mpox e faz alerta

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A Prefeitura de Cofins, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou o primeiro caso de Mpox município mineiro, neste sábado, 31.

Ao todo, 33 casos da doença foram confirmados em Minas Gerais este ano. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), a maioria dos pacientes está concentrada na faixa de idade entre 15 e 34 anos.

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Quais os sintomas da Mpox?

A Secretaria de Saúde de Cofins fez uma publicação nas redes sociais em tom de alerta. No post, a pasta aponta sintomas que podem ajudar a população a identificar a doença. São eles:

Manchas na pele;

Bolhas na pele;

Feridas suspeitas;

Febre.

"Ao perceber manchas, bolhas ou feridas suspeitas na pele, especialmente quando acompanhadas de febre ou outros sintomas, procure uma unidade de saúde para avaliação. Pessoas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado também devem buscar orientação dos profissionais de saúde", diz trecho da publicação.

O que é Mpox?

A Mpox é uma infecção causada pelo vírus Monkeypox, fazendo parte da mesma linhagem viral da varíola humana, já erradicada desde a década de 1980.

Especialistas afirmam que a doença tem sua origem em países localizados no continente africano, tendo as regiões da África Central e África Ocidental.

A doença pode ser transmitida por contato direto por meio de lesões na pele, fluidos corporais e secreções.