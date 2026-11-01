Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Prefeitura confirma caso de Mpox e faz alerta

Doença é causada por vírus Monkeypox

Cássio Moreira
Por
Mpox tem primeiro caso confirmado em cidade
Mpox tem primeiro caso confirmado em cidade - Foto: Istock

A Prefeitura de Cofins, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou o primeiro caso de Mpox município mineiro, neste sábado, 31.

Ao todo, 33 casos da doença foram confirmados em Minas Gerais este ano. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), a maioria dos pacientes está concentrada na faixa de idade entre 15 e 34 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Quais os sintomas da Mpox?

A Secretaria de Saúde de Cofins fez uma publicação nas redes sociais em tom de alerta. No post, a pasta aponta sintomas que podem ajudar a população a identificar a doença. São eles:

  • Manchas na pele;
  • Bolhas na pele;
  • Feridas suspeitas;
  • Febre.

"Ao perceber manchas, bolhas ou feridas suspeitas na pele, especialmente quando acompanhadas de febre ou outros sintomas, procure uma unidade de saúde para avaliação. Pessoas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado também devem buscar orientação dos profissionais de saúde", diz trecho da publicação.

O que é Mpox?

A Mpox é uma infecção causada pelo vírus Monkeypox, fazendo parte da mesma linhagem viral da varíola humana, já erradicada desde a década de 1980.

Leia Também:

CLT

Feriado de Finados: veja os direitos de quem trabalha no dia 2
Feriado de Finados: veja os direitos de quem trabalha no dia 2 imagem

POLÍTICA

Conheça a rota de fuga usada por Flávio Bolsonaro nos EUA
Conheça a rota de fuga usada por Flávio Bolsonaro nos EUA imagem

BRASIL

Indumentária de Mãe Bernadete é doada ao Museu Nacional
Indumentária de Mãe Bernadete é doada ao Museu Nacional imagem

Especialistas afirmam que a doença tem sua origem em países localizados no continente africano, tendo as regiões da África Central e África Ocidental.

A doença pode ser transmitida por contato direto por meio de lesões na pele, fluidos corporais e secreções.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

PREFEITURA

Relacionadas

Mais lidas