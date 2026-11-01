Conheça a rota de fuga usada por Flávio Bolsonaro nos EUA

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Candidato derrotado à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil no meio da semana passada, rumo aos Estados Unidos. Sem entregar os passaportes às autoridades brasileiras, como foi exigido, o parlamentar fez um caminho diferente.

Flávio utilizou uma conhecida rota de fuga até chegar em solo americano. Após sair do Brasil, o senador passou pela Argentina, mas seu voo para o destino final partiu de Guayaquil, no Equador.

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O destino final foi o Aeroporto Executivo Miami-Opa-Locka, que carrega um papel importante na história americana no século XX.

Arquitetura baseada em As Mil e Uma Noites

A arquitetura da cidade de Opa-Locka, pensada por Glenn Curtiss no século XX, teve como base o livro As Mil e Uma Noites, trazendo traços do estilo mourisco em parte de suas construções arquitetônicas.

Já o aeroporto foi construído em 1927, num espaço que já tinha ligação com o setor aéreo: antes disso, o local serviu como um campo de aviação de posse do próprio Curtiss, que agora era aeroporto para a Marinha dos Estados Unidos.

Aeroporto foi usado pelos EUA na Segunda Guerra

O aeroporto foi utilizado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo parte do Comando de Treinamento da Marinha, instalado também como centro de seis bases de treinamento.

Aeroporto foi fundamental na Guerra Fria

O mesmo espaço também desempenhou um papel importante para os Estados Unidos durante a Guerra Fria, protagonizada por americanos e soviéticos no século XX.