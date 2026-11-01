VESTIBULAR DA USP
Fuvest divulga gabarito da 1ª fase; confira respostas
Prova registrou a menor taxa de abstenção da história
A Fuvest divulgou o gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). A prova foi aplicada neste domingo, 1º, das 13h às 18h, e contou com 80 questões de múltipla escolha.
Os candidatos podem conferir as respostas de acordo com a versão da prova recebida. Nesta edição, foram disponibilizados quatro modelos: V1, V2, V3 e V4.
Confira o gabarito oficial da Fuvest 2027
Questão | Prova V1 | Prova V2 | Prova V3 | Prova V4
- E / A / B / A
- A / E / B / A
- D / A / C / C
- C / A / C / C
- C / C / C / A
- E / E / E / B
- E / A / A / A
- D / C / A / A
- E / E / C / A
- E / E / B / B
- B / C / D / D
- C / C / B / A
- D / A / A / A
- A / B / A / D
- C / A / C / D
- B / B / E / B
- B / A / C / C
- B / B / B / E
- A / B / B / A
- C / C / C / C
- A / C / D / D
- E / C / A / A
- A / E / A / E
- A / A / C / A
- C / A / C / D
- E / C / A / C
- A / B / B / C
- C / D / A / E
- E / B / A / E
- E / A / A / D
- C / A / B / E
- C / C / D / E
- A / E / A / B
- B / C / A / C
- A / B / D / D
- B / B / D / A
- A / C / B / C
- B / D / C / B
- B / A / E / B
- C / A / A / B
- C / C / C / A
- C / C / D / C
- E / A / A / A
- A / B / E / E
- A / A / A / A
- C / A / D / A
- B / A / C / C
- D / B / C / E
- B / D / E / A
- A / A / E / C
- A / A / D / E
- C / D / E / E
- E / D / E / C
- C / B / B / C
- B / C / C / A
- B / E / D / B
- C / A / A / A
- D / C / C / B
- A / D / B / A
- A / A / B / B
- C / E / B / B
- C / A / A / C
- A / D / C / C
- B / C / A / C
- A / C / E / E
- A / E / A / A
- A / E / A / A
- B / D / C / C
- D / E / E / B
- A / E / A / D
- A / B / C / B
- D / C / E / A
- D / D / E / A
- B / A / C / C
- C / C / C / E
- E / B / A / C
- A / B / B / B
- C / B / A / B
- D / A / B / C
- A / C / A / D
Abstenção foi a menor da história da Fuvest
A primeira fase do vestibular registrou abstenção de 6,4%, a menor taxa da história da Fuvest. Dos 106.165 inscritos, 6.834 não compareceram aos locais de prova. Em 2024, o índice foi de 7,4%, enquanto em 2025 chegou a 9,1%.
A Fuvest recebeu 106.165 inscrições para esta edição, número 4,8% menor que o registrado no ano passado, quando 111.480 candidatos se inscreveram. Medicina continua sendo a carreira mais disputada, com 76,3 candidatos por vaga.
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Quando será a segunda fase da Fuvest 2027?
A segunda fase do vestibular será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos farão a redação e responderão a dez questões dissertativas de Língua Portuguesa.
No segundo dia, serão aplicadas 12 questões específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.