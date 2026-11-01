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VESTIBULAR DA USP

Fuvest divulga gabarito da 1ª fase; confira respostas

Prova registrou a menor taxa de abstenção da história

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Fuvest divulga gabarito da 1ª fase
Fuvest divulga gabarito da 1ª fase - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

A Fuvest divulgou o gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). A prova foi aplicada neste domingo, 1º, das 13h às 18h, e contou com 80 questões de múltipla escolha.

Os candidatos podem conferir as respostas de acordo com a versão da prova recebida. Nesta edição, foram disponibilizados quatro modelos: V1, V2, V3 e V4.

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Confira o gabarito oficial da Fuvest 2027

Questão | Prova V1 | Prova V2 | Prova V3 | Prova V4

  1. E / A / B / A
  2. A / E / B / A
  3. D / A / C / C
  4. C / A / C / C
  5. C / C / C / A
  6. E / E / E / B
  7. E / A / A / A
  8. D / C / A / A
  9. E / E / C / A
  10. E / E / B / B
  11. B / C / D / D
  12. C / C / B / A
  13. D / A / A / A
  14. A / B / A / D
  15. C / A / C / D
  16. B / B / E / B
  17. B / A / C / C
  18. B / B / B / E
  19. A / B / B / A
  20. C / C / C / C
  21. A / C / D / D
  22. E / C / A / A
  23. A / E / A / E
  24. A / A / C / A
  25. C / A / C / D
  26. E / C / A / C
  27. A / B / B / C
  28. C / D / A / E
  29. E / B / A / E
  30. E / A / A / D
  31. C / A / B / E
  32. C / C / D / E
  33. A / E / A / B
  34. B / C / A / C
  35. A / B / D / D
  36. B / B / D / A
  37. A / C / B / C
  38. B / D / C / B
  39. B / A / E / B
  40. C / A / A / B
  41. C / C / C / A
  42. C / C / D / C
  43. E / A / A / A
  44. A / B / E / E
  45. A / A / A / A
  46. C / A / D / A
  47. B / A / C / C
  48. D / B / C / E
  49. B / D / E / A
  50. A / A / E / C
  51. A / A / D / E
  52. C / D / E / E
  53. E / D / E / C
  54. C / B / B / C
  55. B / C / C / A
  56. B / E / D / B
  57. C / A / A / A
  58. D / C / C / B
  59. A / D / B / A
  60. A / A / B / B
  61. C / E / B / B
  62. C / A / A / C
  63. A / D / C / C
  64. B / C / A / C
  65. A / C / E / E
  66. A / E / A / A
  67. A / E / A / A
  68. B / D / C / C
  69. D / E / E / B
  70. A / E / A / D
  71. A / B / C / B
  72. D / C / E / A
  73. D / D / E / A
  74. B / A / C / C
  75. C / C / C / E
  76. E / B / A / C
  77. A / B / B / B
  78. C / B / A / B
  79. D / A / B / C
  80. A / C / A / D

Abstenção foi a menor da história da Fuvest

A primeira fase do vestibular registrou abstenção de 6,4%, a menor taxa da história da Fuvest. Dos 106.165 inscritos, 6.834 não compareceram aos locais de prova. Em 2024, o índice foi de 7,4%, enquanto em 2025 chegou a 9,1%.

A Fuvest recebeu 106.165 inscrições para esta edição, número 4,8% menor que o registrado no ano passado, quando 111.480 candidatos se inscreveram. Medicina continua sendo a carreira mais disputada, com 76,3 candidatos por vaga.

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Quando será a segunda fase da Fuvest 2027?

A segunda fase do vestibular será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos farão a redação e responderão a dez questões dissertativas de Língua Portuguesa.

No segundo dia, serão aplicadas 12 questões específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

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