EUA deportam mais 85 brasileiros em voo de repatriação

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Um grupo de 85 brasileiros deportados pelos Estados Unidos chegou ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), na madrugada deste sábado, 31 de outubro. A aeronave pousou por volta das 1h50, dando início a mais uma operação de acolhimento dos passageiros repatriados.

Entre os deportados estavam 69 homens e 16 mulheres. A maioria tinha entre 30 e 39 anos. O grupo também incluía quatro crianças e adolescentes, com idades entre zero e 14 anos, além de uma pessoa idosa.

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A recepção foi realizada pelo programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A iniciativa busca garantir um retorno seguro e humanizado a brasileiros repatriados ou deportados que estejam em situação de vulnerabilidade.

Em nota, o ministério informou que, após os procedimentos iniciais no aeroporto, os passageiros foram encaminhados para uma estrutura temporária de atendimento em um hotel parceiro.

No local, são oferecidos alimentação, kits de higiene, assistência em saúde, apoio psicossocial e orientações para o retorno aos municípios de destino.

“Nosso compromisso é assegurar que o retorno ao Brasil seja acompanhado de assistência, respeito à dignidade humana e atenção às necessidades de cada pessoa”, afirmou Bryan Sempértegui Rodas, assistente da operação.

Programa já recebeu mais de 5,9 mil brasileiros

Criado em 2025, o programa Aqui é Brasil já realizou 58 operações, que possibilitaram o retorno de mais de 5,9 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade, majoritariamente provenientes dos Estados Unidos.

Somente entre janeiro e outubro de 2026, foram recepcionados 39 voos.