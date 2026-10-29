SAÚDE
Anvisa aprova 5 novas canetas emagrecedoras e de diabetes; veja quais
Priorização da análise de remédios com semaglutida e liraglutida foi pedido do Ministério da Saúde
Cinco novas canetas de GLP-1 emagrecedoras e para diabetes foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 29.
Três desses medicamentos são indicados para o tratamento de diabetes e dois para tratamento de obesidade.
No total, a Anvisa já aprovou 20 canetas neste ano. Iniciada em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida foi motivada pelo pedido do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional, que culminou na publicação do Edital de Chamamento 12/2025 da Agência.
Leia Também:
Confira as 5 canetas aprovadas e indicações:
- Aribet (liraglutida): indicado para tratamento de diabetes. Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon.
- Lyrza (liraglutida): indicado para tratamento de obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudança na alimentação. Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon.
- Wylovol (liraglutida): indicado para tratamento de obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudança na alimentação. Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon.
- Embeltah (semaglutida): indicado para tratamento de diabetes. Registro concedido à empresa Dr.Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty.
- Sevema (semaglutida): indicado para tratamento de diabetes- registro da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty.