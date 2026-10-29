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SAÚDE

Anvisa aprova 5 novas canetas emagrecedoras e de diabetes; veja quais

Priorização da análise de remédios com semaglutida e liraglutida foi pedido do Ministério da Saúde

Luiza Nascimento
Por
Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras - Foto: Envato

Cinco novas canetas de GLP-1 emagrecedoras e para diabetes foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 29.

Três desses medicamentos são indicados para o tratamento de diabetes e dois para tratamento de obesidade.

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No total, a Anvisa já aprovou 20 canetas neste ano. Iniciada em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida foi motivada pelo pedido do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional, que culminou na publicação do Edital de Chamamento 12/2025 da Agência.

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Confira as 5 canetas aprovadas e indicações:

  • Aribet (liraglutida): indicado para tratamento de diabetes. Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon.
  • Lyrza (liraglutida): indicado para tratamento de obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudança na alimentação. Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon.
  • Wylovol (liraglutida): indicado para tratamento de obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudança na alimentação. Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon.
  • Embeltah (semaglutida): indicado para tratamento de diabetes. Registro concedido à empresa Dr.Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty.
  • Sevema (semaglutida): indicado para tratamento de diabetes- registro da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty.
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anvisa canetas emagrecedoras GLP-1

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