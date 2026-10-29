Anvisa libera mais cinco canetas emagrecedoras no Brasil

Siga o A TARDE no Google

Mais cinco novas canetas para tratamento de diabetes e obesidade foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os medicamentos autorizados, três são indicados para diabetes e dois para o controle de peso.

Os novos registros foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 29. Após a aprovação, a agência chega a 20 canetas aprovadas em 2026.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os medicamentos à base de liraglutida e semaglutida, pertencem a classe dos agonistas do receptor GLP-1, que reproduzem a ação de um hormônio produzido pelo intestino e contribuem para o controle da glicose no sangue e no apetite.

No Brasil, as novas autorizações aumentam a quantidade de canetas registradas no país e podem ampliar a concorrência entre os fabricantes.

Como funciona a venda das canetas?

Embora as canetas tenham sido autorizadas, isso não significa que os produtos estarão imediatamente disponíveis para venda nas farmácias ou que terão preços mais baixos. As datas de lançamento e os valores de comercialização ainda não foram divulgados.

Além disso, uma caneta aprovada para diabetes não está automaticamente autorizada para o tratamento de obesidade. Mesmo que alguns produtos tenham o mesmo princípio ativo, as indicações e os esquemas de tratamento podem ser diferentes para cada caso.

Para realizar a compra dos medicamentos, o Brasil exige a apresentação de receita médica, que deve ficar retida na farmácia. A Anvisa adotou a medida após ocorrer o aumento do uso desses produtos sem acompanhamento profissional.

Quais são as cinco canetas aprovadas pela Anvisa?

Para diabetes:

Aribet (liraglutida): registrado pela Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos, com fabricação da indiana Biocon.

Embeltah (semaglutida): registrado pela Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil, com fabricação da indiana OneSource Specialty.

Sevema (semaglutida): registrado pela Aché Laboratórios Farmacêuticos, também com fabricação da OneSource Specialty.

Para obesidade:

Lyrza (liraglutida): indicado para o controle do peso em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação. O registro foi concedido à Farma Vision, com fabricação da Biocon.

Wylovol (liraglutida): também indicado para obesidade, associado à prática de exercícios e à alimentação adequada. Registrado pela Farma Vision e fabricado pela Biocon.