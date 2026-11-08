Especial: Caos no trânsito de Salvador expõe desafios para a mobilidade urbana

Engarrafamentos cada vez mais longos, ônibus e vans escolares presos em filas, motoristas de aplicativo contabilizando horas de espera e empresas acumulando prejuízos: o trânsito de Salvador se transformou em um gargalo que trava a rotina da cidade.

Para compreender esse cenário, o grupo A TARDE dá início à série "Trânsito em Salvador: realidade do caos", que em três reportagens vai mostrar como o trânsito impacta a vida da população. Ouvindo quem enfrenta esse drama todos os dias, a série discute se as soluções propostas realmente atacam a raiz do problema ou o desloca para outro ponto.

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"Historicamente, nossas cidades foram estruturadas priorizando o transporte individual motorizado, e Salvador não foge dessa realidade. O crescimento urbano, a concentração de atividades econômicas em determinadas áreas, a distribuição desigual dos equipamentos e serviços e a dependência de grandes eixos viários acabam produzindo deslocamentos extensos e sobrecarregando a infraestrutura existente", explica o arquiteto e urbanista Lucas de Lucena Rocha, docente da Wyden.

Além disso, intervenções pontuais, como a ampliação de vias e implantação de novos corredores, "não conseguem resolver isoladamente um problema que é estrutural", ressalta. "É necessário considerar a mobilidade de maneira integrada, articulando transporte público, caminhabilidade, ciclomobilidade, uso e ocupação do solo e distribuição das centralidades urbanas. Uma cidade não pode depender exclusivamente de grandes avenidas para garantir o deslocamento da sua população", explica Lucas de Lucena Rocha.

Entre atrasos, prejuízos e horas perdidas, a cidade busca alternativas para destravar a mobilidade. É nesse cenário que começa a série de matérias, que vai acompanhar de perto os principais gargalos viários que paralisam a capital diariamente, discutir o papel dos viadutos, do BRT e outras intervenções nessa dinâmica e, por fim, apresentar um diagnóstico sobre a mobilidade de Salvador e como é possível enfrentar um trânsito que insiste em parar.

Destravar as vias ainda é um desafio na capital

O caos do trânsito de Salvador expõe diariamente os limites da mobilidade urbana e transforma cada deslocamento em um desafio. Nesta primeira reportagem da série "Trânsito em Salvador: realidade do caos", o A TARDE mostra como o caos afeta o transporte coletivo, escolar e corporativo, ouvindo motoristas, rodoviários e especialistas, e questionando se soluções como o BRT e a abertura de novas vias ajudaram a destravar a cidade.

Motorista de ônibus há 18 anos em Salvador, Florisvaldo Godinho de Jesus Júnior - o Júnior Cabeça - opera atualmente a linha 1637, que sai de Mirantes de Periperi e vai até a Boca do Rio, uma das mais extensas e complexas da cidade. "Os congestionamentos e a falta de fluidez no trânsito afetam diretamente o psicológico do motorista. Quando ficamos presos por muito tempo em um engarrafamento, o estresse aumenta e sobra menos tempo para o básico, como ir ao banheiro, se alimentar direito ou descansar", explica.

Florisvaldo Godinho de Jesus Júnior - o Júnior Cabeça - opera atualmente a linha 1637, que sai de Mirantes de Periperi e vai até a Boca do Rio - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O motorista afirma que não há corredores exclusivos para ônibus o suficiente na cidade, nem ordenação nos pontos de ônibus. "Os intervalos entre as paradas são curtos e os horários apertadíssimos, o que gera ainda mais pressão sobre motoristas e cobradores", afirma Júnior Cabeça, apontando que, na prática, "os corredores exclusivos e projetos como o BRT trouxeram melhorias, mas a maioria das linhas rodam em locais sem corredores e sem pontos organizados, o que impacta diretamente na vida do motorista".

Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Fábio Primo concorda que o BRT foi um acréscimo importante para a mobilidade da cidade. "Mas só é bom quando a gente roda dentro das estações". No dia a dia, a mobilidade ainda é um grande problema em toda a cidade. "A melhor solução seria a abertura de mais vias exclusivas de ônibus e melhorar as frotas. Isso daria condições ao soteropolitano de deixar o carro em casa, pois teria à disposição um transporte de massa rápido e de qualidade", argumenta Fábio primo.

A realidade, aponta o especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) do Governo Federal, membro do Observatório da Mobilidade de Salvador e do Instituto EquiCidades, Daniel Caribé, é que Salvador está fazendo praticamente tudo ao contrário do que deveria.

"Grande parte dessas obras não resolvem os gargalos e, muitas vezes, acabam estimulando ainda mais o uso do carro. É claro que não é possível eliminar todos os gargalos. Mas podemos reduzir o número de veículos em circulação com um planejamento urbano que aproxime as pessoas de seus locais de trabalho e um sistema de transporte público seguro, acessível e eficiente", afirma Daniel Caribé.

Ele explica que o BRT, por exemplo, tinha potencial. "Mas junto com o ele, a Prefeitura tamponou rios, arrancou árvores, construiu viadutos e duplicou e até triplicou vias, ampliando o espaço destinado aos automóveis, além do corte expressivo de linhas de ônibus, que o próprio Observatório denunciou", explica.

Titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza afirma que, entre os problemas que o BRT queria solucionar, estava o acúmulo de corredores de ônibus - como no terminal de ônibus na antiga rodoviária - e que foi solucionado.

"Além disso, o BRT oferece pré-embarques em ambientes seguros, com ônibus com piso baixo, que garantem acessibilidade para idoso e pessoas com deficiência, e ônibus elétricos que trouxemos para testar a mobilidade sustentável em Salvador. O BRT hoje tem quase 100 mil passageiros por dia útil, o que é um grande movimento. Mas acho importante entender que partes diferentes da cidade precisam de modais diferentes: para uns BRT, para outros o VLT e outros lugares o metrô", argumenta o secretário.

Para a motorista Edna Santana Pereira, do Dinha Transporte Escolar, que atua principalmente na Av. Pinto de Aguiar e seu entorno, corredores exclusivos e BRT não ajudam. "Na minha visão, seria preciso abrir mais vias e melhorar a sinalização. Um maior incentivo ao transporte escolar também faria diferença, já que muitos pais insistem em levar os filhos de carro. Imagine dez crianças indo para a escola, cada uma em um veículo: não é segredo que os horários de entrada e saída geram engarrafamentos enormes em frente às escolas e afetam todo o entorno", reflete.

Edna Santana Pereira, do Dinha Transporte Escolar, que atua principalmente na Av. Pinto de Aguiar e seu entorno - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Esse trânsito travado também tem afetado o setor de transporte privado, afirma o administrador e sócio fundador da WEU - empresa de transporte executivo - Wellington Correia.

"Os congestionamentos já não acontecem apenas nos horários de pico. Qualquer veículo quebrado ou manutenção na via pode travar todo o fluxo. Os atrasos geram desgaste físico e emocional tanto para motoristas quanto para passageiros. Houveram sim muitas melhorias nos últimos anos, mas ainda há muito a avançar, como a presença de agentes de trânsito para organizar o fluxo", pondera.

Quando o problema chega na ponta: depender do trânsito para garantir o 'ganha-pão'

Que o trânsito de Salvador é um tópico sensível para toda a população, é evidente, principalmente para aqueles que precisam atravessar os gargalos viários diariamente para ir ao trabalho ou voltar para casa. Se esse é um problema capaz de causar a irritabilidade do público geral, a situação se agrava quando envolve pessoas que dependem das vias urbanas para garantir o sustento.

Motoristas por aplicativo e taxistas, por exemplo, vivem diariamente o drama de um ciclo que não tem escapatória: precisam continuar trabalhando para ganhar dinheiro, mas os congestionamentos materializam a perda de tempo, que impacta na redução da produtividade, aumentando os custos com combustível e manutenção e, consequentemente, reduzindo a renda.

No caso dos condutores via plataforma, é comum encontrar jornadas que ultrapassam 12h diárias, como é o caso de João Paulo. Ao A TARDE, ele explicou que os desafios que enfrenta, principalmente nas regiões da Calçada, Iguatemi e Avenida Paralela, acabam impactando na escolha das viagens e já deixou de aceitar corridas para determinadas regiões e horários devido às condições do trânsito que, segundo ele, tem piorado.

São muitos carros na rua, tenho que criar atalhos para conseguir superar minhas metas. João Paulo - Motorista

A experiência é semelhante à de Franklin Esquível, que mantém o mesmo ritmo de trabalho nessas regiões e também no subúrbio. Ele estima perder aproximadamente 12h por semana em congestionamentos, o que equivale a um dia inteiro de trabalho.

Meu ganho depende do número de passageiros que consigo transportar. Se perco tempo no trânsito, deixo de ganhar. Franklin Esquível - Motorista

A rotina dos taxistas é semelhante. Atuante em Salvador há anos, Antônio Braz passa entre oito e dez horas por dia ao volante e relata que percursos curtos podem ter o tempo de duração multiplicado nos horários de maior movimento, chegando a quatro horas.

“Trajeto que às vezes a gente faz sem trânsito em 15 minutos, com trânsito, a gente leva de 45 minutos a uma hora”, conta.

Entre os pontos que mais prejudicam sua rotina estão: Avenida Tancredo Neves, Garibaldi, São Cristóvão, Bonocô e trechos da orla entre Ondina e Praia da Paciência.

Apesar das dificuldades, ele reconhece avanços em algumas vias nos últimos anos, como a Magalhães Neto e trechos da orla, mas avalia que os congestionamentos continuam sendo problema em diferentes pontos da capital.

Avenida Tancredo Neves, em Salvador, em horário de pico - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Carros nas ruas pressionam sistema viário

Embora os veículos privados sejam essenciais, a situação gera outro ciclo: o aumento da quantidade de carros contribui na pressão do sistema viário, impactando no congestionamento e gerando prejuízos na rotina dos trabalhadores.

Dados da Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador), mostram que em 2025, a frota de veículos da capital baiana correspondia a 1.116.907 milhão. À reportagem, a pasta detalhou as vias mais impactadas, considerando o tempo médio de deslocamento em dias úteis, entre 7h e 9h e entre 17h e 19h:

Av. Paralela: 54,47 minutos Av. Octávio Mangabeira: 53,39 minutos Av. Afrânio Peixoto: 39,73 minutos

Transporte público poderia resolver

Na avaliação de Lázaro Carvalho, especialista em engenharia de transportes, urbanista e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a deficiência do transporte público ajuda a explicar a procura pelo transporte individual.

“Tem bairro em que a frequência é muito baixa de ônibus, a pessoa fica esperando. O que ela vai fazer? Pegar aplicativo. E o transporte por aplicativo provocou o aumento da circulação de veículos na cidade. Tudo isso impacta na mobilidade urbana no sistema viário”, analisa o professor.

Segundo o especialista, além dos coletivos, a gestão municipal pode adotar outras medidas para reduzir a quantidade de carros nas ruas. "Há uma ineficiência da acessibilidade a pé, de bicicleta, que tira alternativas para se deslocar", pontuou.

População também enfrenta problemas no transporte coletivo, como um efeito dominó - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Intervenções realizadas pela prefeitura

Secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza reconhece que os veículos por aplicativo provocam impactos na rotina do trânsito, mas pondera que a atividade se consolidou como uma importante alternativa de emprego e complementação de renda, além disso, o gestor defende que as intervenções viárias realizadas pela prefeitura estão contribuindo para melhorar a circulação e garantir condições para diferentes categorias que atuam no transporte.

Questionado sobre os pontos de maior retenção no trânsito, ele citou intervenções já realizadas e projetos previstos em corredores que concentram o fluxo de veículos na capital. A região do Iguatemi é uma delas, onde os motoristas relatam dificuldades para circular. O secretário destacou o mergulho da Avenida Magalhães Neto, a duplicação da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) e intervenções na Avenida ACM, incluindo mudanças nos retornos e nos elevados do BRT.

Já no eixo da Paralela e de São Cristóvão, a prefeitura aponta ações relacionadas ao BRS Orla, sistema de transporte coletivo que terá pontos de pré-embarque para facilitar o acesso dos passageiros.

Para a região da Suburbana, o secretário mencionou que mesmo o VLT como uma alternativa de transporte, a BR-324 é como um problema crônico, cuja gestão não está sob responsabilidade municipal. "As pessoas que vem tanto do subúrbio, quanto da região de Cajazeiras, enfrentam um transtorno muito grande no dia a dia. Dependendo da prefeitura, a gente naturalmente vai colaborar", reforça.

Secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, em entrevista ao A TARDE - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Atuais possíveis soluções para mobilidade urbana

No entanto, para outros pontos de retenção grave, como o viaduto Nelson Dahia, que atende motoristas que seguem da Paralela, em direção ao centro e à região da Av. Tancredo Neves, a prefeitura planeja uma nova via para implantar um sistema binário, fazendo a ligação com a Rua da Gratidão e uma ampliação do viaduto.

Na Calçada, Souza destacou a cooperação com o governo estadual para a implantação do VLT no trecho entre o bairro e o Comércio, além da cessão de uma área municipal para viabilizar a chegada do metrô ao Campo Grande. Ele também demonstrou preocupação com os possíveis impactos viários da construção da ponte Salvador-Itaparica.

A próxima matéria da série de reportagens do Especial Mobilidade, que vai ao ar no próximo domingo, 15, destaca os cinco nós viários que paralisam Salvador e os desafios para destravar a mobilidade.