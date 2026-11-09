Motociclista tem pescoço cortado por linha de pipa e é socorrido de helicóptero

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Um motociclista ficou gravemente ferido após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, nesta segunda-feira, 9, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, no bairro do Lobato, em Salvador. A vítima perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista após ser atingida.

Segundo informações iniciais, o motociclista transportava um passageiro que havia solicitado uma viagem até o Subúrbio Ferroviário. Durante o trajeto, a linha atingiu o pescoço do condutor, que começou a gritar antes de perder o controle do veículo.

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Vítima foi socorrida

Apesar do corte profundo, o homem permaneceu consciente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que estava no local utilizou uma camisa para pressionar o ferimento e conter o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido à gravidade do acidente, um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na avenida e transportou o motociclista para o Hospital do Subúrbio. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A operação de resgate provocou a interdição da Avenida Suburbana nos dois sentidos, causando transtornos no trânsito da região.