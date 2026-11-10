SALVADOR
Natal Solidário chega à 13ª edição com novidades e metas recordes
A campanha visa arrecadar donativos para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade
Empresários, instituições parceiras e representantes do comércio se reuniram nesta terça-feira, 10, para o lançamento da 13ª edição do Natal Solidário, campanha do Sistema Fecomércio (BA) em prol de cerca de 200 instituições assistenciais baianas.
A campanha, organizada pelo programa Sesc Mesa Brasil, visa arrecadar donativos para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, o Natal Solidário é a oportunidade encontrada pelo sistema de se aproximar das pessoas que mais precisam.
“É um momento de união especial para que a gente possa arrecadar donativos, alimentos, roupas, brinquedos novos e principalmente doar um pouquinho daquilo que Deus nos dá durante o ano inteiro.Só quem conhece uma entidade filantrópica na Bahia sabe das necessidades que as pessoas passam e da importância de um evento dessa natureza para ajudar. Me emociono com o Natal Solidário e o engajamento de todos”, disse ele.
Com o mote “É o seu brilho que une”, a ação social mobiliza anualmente colaboradores do Sistema Comércio BA —Fecomércio, Sesc e Senac—, sindicatos empresariais do comércio filiados, empresas, parceiros e a sociedade em geral.
Leia Também:
Além da doação de donativos e dinheiro, através do PIX, a ser revertido na compra de itens de necessidade básica, a edição realizou mais uma vez, um leilão de peças e artesanatos doados por artistas plásticos e artesãos formados pelo Centro de Formação Artesanal (CFA), do Serviço Social do Comércio (Sesc).
“Além do leilão, teremos um karaokê, um bazar solidário e o jantar solidário, no dia 1º de dezembro, na Casa do Comércio, para que possamos arrecadar fundos e ainda ampliar mais a capacidade de comprar alimentos e transformar isso em donativo para essas entidades filantrópicas”, continuou o presidente.
Confira fotos do evento
| | | | Evento reuniu empresários, instituições parceiras e representantes do comércio |
Mãos que doam e tecem
O evento contou com a apresentação de artesãs do Centro de Formação Artesanal (CFA) para fomentar o evento e os cursos de artesanatos do Sistema Fecomércio.
Simone de Assis e Cleide Bettencourt foram algumas das instrutoras de artesanato que exibiram durante a apresentação das campanhas técnicas de macramê e tecelagem. Para ela, estar em
“O macramê é uma técnica milenar, ancestral. A gente trabalha somente com as mãos, a gente não usa nenhuma ferramenta. Eu trabalho há um mês lá no SESC, mas com o macramê em si, dando aula desde 2017. É uma arte bastante difundida e procurada, e trazer o macramê para aqui é muito bom e a partir do próximo semestre estaremos retornando com as matrículas”, explica Cleide Bettencourt.
Simone de Assis, é instrutora de tecelagem. Ensinada pela tia aos 12 anos, a artesã explica que levar a arte em que trabalha e a relevância do curso para um evento solidário ultrapassa os seus sonhos.
“É o meu segundo Natal Solidário, e para mim, é uma grande chance que o SESC me deu para que eu possa mostrar o meu trabalho e passar a minha técnica adiante, não só para a minha família, mas para as pessoas que estão aqui”, continuou ela.
Como doar
As doações de donativos como materiais de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, brinquedos novos e roupas novas podem ser doadas na Casa do Comércio, unidades Senac e SESC na capital baiana e municípios baianos.
Além disso, é possível fazer doações em dinheiro, via PIX, que será revertido na compra de itens de necessidade básica.