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SALVADOR

Sinal vermelho de madrugada dá multa? Veja como funciona

Em Salvador a Transalvador alerta os motoristas sobre a fiscalização

Evellyn Teixeira
Por
Atenção aos motoristas que ultrapassam o sinal vermelho
Atenção aos motoristas que ultrapassam o sinal vermelho - Foto: Foto ilustrativa por IA

Motoristas que costumam dirigir durante a madrugada precisam ficar atentos às regras de trânsito em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

Enquanto na capital baiana os radares não validam multas por avanço de sinal vermelho entre 21h e 5h59, em Lauro de Freitas a infração continua sendo registrada independentemente do horário.

A diferença entre as regras voltou a repercutir após uma discussão entre motoristas viralizar nas redes sociais.

Na última quinta-feira, 5, a Prefeitura de Lauro de Freitas esclareceu que os equipamentos de fiscalização eletrônica do município registram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

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Avançar o sinal vermelho dá multa em Lauro de Freitas?

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê a suspensão obrigatória da fiscalização durante a madrugada.

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A prefeitura explicou que situações excepcionais, quando houver risco concreto à integridade dos condutores, podem ser analisadas individualmente pelas autoridades.

O município também realiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Ordem Pública (SSPLF), um levantamento

Como funciona a fiscalização em Salvador?

Em Salvador, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) descarta os registros de avanço de sinal vermelho feitos pelos radares entre 21h e 5h59.

A medida busca reduzir a exposição dos motoristas a situações de violência, como furtos e roubos, durante a noite e a madrugada.

A flexibilização, no entanto, não vale para todas as infrações. O excesso de velocidade continua sendo fiscalizado normalmente na capital baiana, inclusive durante a madrugada.

A Transalvador também orienta os condutores a atravessarem os cruzamentos com cautela, respeitando pedestres, ciclistas e outros veículos.

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