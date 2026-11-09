SALVADOR
Sinal vermelho de madrugada dá multa? Veja como funciona
Em Salvador a Transalvador alerta os motoristas sobre a fiscalização
Motoristas que costumam dirigir durante a madrugada precisam ficar atentos às regras de trânsito em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.
Enquanto na capital baiana os radares não validam multas por avanço de sinal vermelho entre 21h e 5h59, em Lauro de Freitas a infração continua sendo registrada independentemente do horário.
A diferença entre as regras voltou a repercutir após uma discussão entre motoristas viralizar nas redes sociais.
Na última quinta-feira, 5, a Prefeitura de Lauro de Freitas esclareceu que os equipamentos de fiscalização eletrônica do município registram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.
Avançar o sinal vermelho dá multa em Lauro de Freitas?
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê a suspensão obrigatória da fiscalização durante a madrugada.
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A prefeitura explicou que situações excepcionais, quando houver risco concreto à integridade dos condutores, podem ser analisadas individualmente pelas autoridades.
O município também realiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Ordem Pública (SSPLF), um levantamento
Como funciona a fiscalização em Salvador?
Em Salvador, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) descarta os registros de avanço de sinal vermelho feitos pelos radares entre 21h e 5h59.
A medida busca reduzir a exposição dos motoristas a situações de violência, como furtos e roubos, durante a noite e a madrugada.
A flexibilização, no entanto, não vale para todas as infrações. O excesso de velocidade continua sendo fiscalizado normalmente na capital baiana, inclusive durante a madrugada.
A Transalvador também orienta os condutores a atravessarem os cruzamentos com cautela, respeitando pedestres, ciclistas e outros veículos.