SENAI oferece 714 bolsas gratuitas para cursos técnicos

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O SENAI Bahia está com inscrições abertas para 5.479 vagas em cursos técnicos presenciais e semipresenciais, distribuídas em diferentes regiões do estado. Desse total, 714 são bolsas de estudo gratuitas destinadas a candidatos de baixa renda que utilizarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições para concorrer às bolsas começaram nesta segunda-feira, 9, e seguem até o dia 6 de janeiro de 2027, por meio do site. Para participar, é necessário ter média igual ou superior a 500 pontos no Enem, em uma das edições realizadas entre 2021 e 2025, além de não ter zerado nenhuma das provas e atender aos critérios socioeconômicos previstos pelo programa.

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A classificação geral dos candidatos será divulgada em 7 de janeiro de 2027, enquanto o resultado da seleção está previsto para o dia 11. A primeira convocação para matrícula ocorrerá entre 11 e 14 de janeiro.

As oportunidades estão disponíveis em unidades de 17 municípios: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, dentre outros. Na capital, as vagas são oferecidas nas unidades CIMATEC e Dendezeiros.

As aulas estão previstas para começar em 1º de fevereiro de 2027.

Cursos técnicos pagos

Para quem deseja ingressar em uma formação paga, a seleção ocorre por ordem de matrícula, enquanto houver vagas disponíveis. As inscrições e matrículas começaram nesta terça-feira, 3, e seguem até 31 de janeiro de 2027.

A oferta inclui cursos em áreas como Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Eletromecânica, Automação Industrial, Sistemas de Energia Renovável e Programação de Jogos Digitais, entre outros.