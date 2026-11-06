Simões Filho reúne gestores para discutir educação infantil

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Gestores da Educação Infantil da rede municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, participaram de uma reunião pedagógica na quarta-feira, 4, para discutir demandas administrativas, práticas educacionais e estratégias de fortalecimento do ensino na primeira infância.

O encontro foi conduzido pela Coordenação Especial Pedagógica da Educação Infantil, sob responsabilidade da professora Cleidiane Barbosa dos Santos, e teve como tema “Liderança é construir caminhos: cuidar, educar e transformar juntos”.

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Durante a reunião, foram debatidos desafios enfrentados pelas unidades escolares e a importância da articulação entre gestores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação para o desenvolvimento das atividades nas escolas.

Formação continuada

Na ocasião, também foram apresentados os temas e subtemas das formações continuadas destinadas a professores e auxiliares de classe da Educação Infantil. A proposta é discutir práticas pedagógicas de acordo com as diferentes etapas de ensino e contribuir para a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

Entre as iniciativas destacadas esteve o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), com relatos sobre o envolvimento dos professores e os impactos da formação nas práticas desenvolvidas em sala de aula.

A reunião também abordou a importância do diálogo, do planejamento coletivo e da participação dos profissionais na construção de estratégias para a Educação Infantil, etapa que compreende os primeiros anos da formação escolar.