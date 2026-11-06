Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Simões Filho reúne gestores para discutir educação infantil

Encontro abordou práticas de gestão e ações voltadas ao desenvolvimento das crianças

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Gestores da Educação Infantil participam de reunião pedagógica no município
Gestores da Educação Infantil participam de reunião pedagógica no município - Foto: Ascom | Prefeitura de Simões Filho

Gestores da Educação Infantil da rede municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, participaram de uma reunião pedagógica na quarta-feira, 4, para discutir demandas administrativas, práticas educacionais e estratégias de fortalecimento do ensino na primeira infância.

O encontro foi conduzido pela Coordenação Especial Pedagógica da Educação Infantil, sob responsabilidade da professora Cleidiane Barbosa dos Santos, e teve como tema “Liderança é construir caminhos: cuidar, educar e transformar juntos”.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a reunião, foram debatidos desafios enfrentados pelas unidades escolares e a importância da articulação entre gestores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação para o desenvolvimento das atividades nas escolas.

Formação continuada

Na ocasião, também foram apresentados os temas e subtemas das formações continuadas destinadas a professores e auxiliares de classe da Educação Infantil. A proposta é discutir práticas pedagógicas de acordo com as diferentes etapas de ensino e contribuir para a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

Entre as iniciativas destacadas esteve o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), com relatos sobre o envolvimento dos professores e os impactos da formação nas práticas desenvolvidas em sala de aula.

A reunião também abordou a importância do diálogo, do planejamento coletivo e da participação dos profissionais na construção de estratégias para a Educação Infantil, etapa que compreende os primeiros anos da formação escolar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação simões filho

Relacionadas

Mais lidas