Pé-de-Meia paga bônus extra para quem faz o Enem; veja quem tem direito

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Os estudantes que participaram do Enem neste domingo, 8, e que também comparecerem à prova no próximo dia 15 de novembro poderão receber uma parcela extra do Pé-de-Meia. Caso faltem a um dos dias de aplicação do exame, os estudantes poderão perder o direito ao benefício.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cerca de 1,2 milhões de estudantes que recebem o Pé-de-Meia devem realizar a prova e receber o bônus de R$ 200.

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Quando o bônus do Pé-de-Meia será pago?

O bônus do Pé-de-Meia tem previsão de pagamento entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027. No entanto, o benefício será pago após o envio de informações dos estudantes pelas redes de ensino.

Com o objetivo de incentivar a permanência escolar de estudantes matriculados no ensino médio público, o Pé-de-Meia realiza até nove pagamentos mensais de R$ 200 ao longo do ano, tendo como requisito a frequência mínima de 80% das aulas.

O benefício também realiza um incentivo de R$ 1 mil na conclusão de cada ano da etapa de ensino, que apenas podem ser sacados após a aprovação do ensino médio.