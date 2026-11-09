Fazenda modelo no oeste do estado já qualificou mais de mil jovens para o agronegócio

A formação de jovens entre 18 e 23 anos para trabalhar nas propriedades rurais da região oeste da Bahia é a principal missão da Fazenda Modelo Paulo Mizote, em Barreiras, que desde 2013 já certificou 1.074 pessoas. Durante 10 meses eles aprendem sobre manejo do solo, plantio, irrigação, fitossanidade, colheita, armazenamento, operação de maquinário e supervisão agrícola.

Começou com 2 turmas, 26 empresas participantes e 60 alunos. Depois de 13 anos, conta em 2026 com 5 turmas, 59 empresas participantes e 139 estudantes, através da parceria entre o Instituto da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Iaiba), Senar Bahia e Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB).

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O projeto foi criado para atender uma demanda dos produtores rurais visando o cumprimento da legislação trabalhista, conhecida como Lei da Aprendizagem Rural (2000). Com envolvimento inicial da Aiba e do SPRB, o projeto contou com a cessão de uso da infraestrutura pública pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), onde funcionava antes o Projeto Amanhã com a mesma finalidade de capacitar jovens para o trabalho rural.

A iniciativa qualifica a juventude e resolve um problema dos produtores, considerando que a maioria das fazendas produtoras fica a grandes distâncias das cidades, o que dificulta que os jovens cheguem nestes locais para cumprir a lei, ao mesmo tempo que precisam frequentar a escola regular para estar no projeto.

A referida lei prevê que os estabelecimentos rurais com funções que exigem formação profissional têm o dever de cumprir a cota de 5% a 15% de aprendizes em relação ao total de trabalhadores. Para cumprir a cota, os empreendimentos rurais contratam os jovens aprendizes com carteira assinada, cumprindo o pagamento mensal de meio salário mínimo, férias e 13º salário.

Estrutura tecnológica e integração entre teoria e campo

O ambiente da fazenda modelo simula as atividades das propriedades da região, com práticas na lavoura atendendo às premissas do programa Jovem Aprendiz Rural e tem espaço também para aulas teóricas. A formação pedagógica fica sob a responsabilidade do Senar Bahia, com reconhecimento nacional pelo Tribunal Superior do Trabalho.

De acordo com o gerente geral do Instituto Aiba, Sunny Aaron, os jovens são selecionados e contratados formalmente por produtores rurais da região em parceria com o Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB). “Grande parte dos alunos passa a atuar nas fazendas assim que termina o curso”, pontuou.

Com 7 hectares irrigados, o projeto conta com laboratórios de informática, de entomologia e fitopatologia, salas de aula, galpão de máquinas com vários implementos agrícolas, usina de energia solar e uma cozinha industrial. Todo espaço é utilizado também para aulas práticas de outros cursos da região.

Para Aaron, a Fazenda Modelo como ambiente de difusão de tecnologia e inovação, permite ofertar ao agronegócio regional mão de obra capacitada para o trabalho no campo “aumentando a competitividade local e potencializando uma agricultura mais moderna e profissional”.

Em nota, o Senar/BA destacou que “a integração entre as aulas teóricas e as experiências de campo permite (ao jovem) compreender os processos produtivos e desenvolver competências importantes para o trabalho”. Destacou ainda que para a região, “essa parceria contribui para a formação de profissionais e amplia as oportunidades de inclusão produtiva da juventude”.

A utilização de tecnologias agrícolas como parte dessa trajetória foi ressaltada pela entidade, apontando que em 2019 foram registradas atividades de agricultura de precisão, com simuladores de GPS e experiências em campo. Durante a pandemia, relembrou a nota, outro marco foi a adaptação das aulas para continuidade da formação, com conclusão de duas turmas em 2020.

Produção beneficente e histórias de ascensão profissional

Um exemplo prático do impacto do projeto na vida dos jovens é o atual supervisor de campo do Instituto Aiba, Pedro Gabriel Silveira. Ele foi aluno do projeto em 2023, retornando no ano seguinte como estagiário e teve oportunidade de voltar este ano como supervisor.

“Isso mostra que o jovem, quando faz boa formação e é bem capacitado, ele tem oportunidade de conseguir uma vaga de trabalho qualificada na atividade agrícola”, enfatizou. Ele acrescentou que a mensagem que tem repassado aos jovens alunos “é que eles aproveitem bem esta oportunidade de formação profissional, porque é uma chance de inclusão produtiva da juventude no mercado de trabalho regional”.

Na última semana de outubro ele participou com a equipe da distribuição de alimentos produzidos pelos alunos deste ano na fazenda modelo, beneficiando instituições de Barreiras e o Hospital do Oeste. Em 2026, de acordo com os organizadores, já foi doada mais de uma tonelada de produtos como frutas, legumes e verduras.

Aluna, a jovem Gabriele Pereira afirmou que está aprendendo muito com o projeto, especialmente com a participação em todos os processos dentro do agro. Ela salientou que tem o sonho de melhorar a vida das pessoas e que “atuando no setor do agro posso ajudar, garantindo que o alimento chegue com qualidade na mesa das pessoas”.

Animado com os aprendizados, o aluno Alex Chagas disse estar satisfeito em participar do curso de Supervisão Agrícola, com objetivo de adquirir experiência profissional. “A gente acompanha todo processo produtivo das culturas, desde preparo do solo, plantio, monitoramento de pragas e doenças até a colheita e comercialização, focando no empreendedorismo”, enfatizou.