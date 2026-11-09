“Ecolideranças x Egolideranças”, eis a agroquestão

Líderes do agronegócio sabem muito bem que a palavra agronegócio, tradução de “agribusiness”, significa um sistema gigantesco que reúne todos os fatores desde a ponta da ciência até a percepção do consumidor final. São centenas de cadeias produtivas que impactam direta e indiretamente pelo menos metade do PIB do país.

O seu conceito é ampliado e ampliado a cada passo da ciência, e dos descobrimentos da presença praticamente universal de tudo o que produzimos no agro indo para a atual visão de um “health system”, a “saúde única” do planeta, onde produtoras e produtores rurais serão chamados de “agentes da saúde” em questão de pouco tempo.

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O carbono, sustentabilidade, atmosfera, natureza, solo, subsolo, saúde física, mental e estado de espírito do “labor” se encontram nas atividades “adicionadas” das fontes, dos campos, águas, mares e dos ares.

Ecolíderes contra egolíderes: a necessidade de jogar em time

Porém, isso não se fará mais apenas falando dessa tendência e, sim, doravante precisamos de uma convergência. O agro precisa aprender a jogar junto, se estruturar, ter coordenação e lideranças voltadas à orquestração de um “ecossistema” muito além de partes e componentes isolados, e “atletas” que sabem jogar individualmente, mas que não formam um time e também onde ainda não compreendam que não será mais possível vencer os campeonatos agromundiais sem gestão, organização, ordem, prosperidade e cooperação de todos.

Planejamento estratégico público e privado reunido num plano de estado. Por isso os líderes precisarão assumir uma inteligência de “ecolíderes” para construir ecossistemas integrados versus “egolíderes” que parecem estar juntos, mas não estão, terminam por formar “egossistemas”.

A sinfonia agrobrasileira rumo à marca de R$ 1 trilhão

Portanto, atuar decisivamente nas normativas, regras e decisões envolvendo o conceito da segurança alimentar, sustentabilidade e responsabilidade social a nível mundial não se trata mais de querer ou não querer. Participamos de congressos, eventos, aulas, palestras, reuniões pelo país todo, mas se não construirmos um time, nem com Pelé ganharemos campeonatos agromundiais, cada vez mais olímpicos.

De fato, a originação já traz nela agregação de valor lá dentro da fazenda. Líderes “agroconscientes” sabem que ordem e progresso só faremos com a harmonia, a reunião dos diferentes e a “anestesia” antipolarização e divisão. Precisamos jogar juntos, precisamos da orquestração com a indústria, comércio, serviços, agropecuária, cooperativismo, ciência e educação, as confederações nacionais empresariais, as federações estaduais, juntas e reunidas, precisamos que o setor privado não espere só de governos e que dê exemplo de uma “maestria” que permita criar uma sinfonia agrobrasileira que eleve a soma do montante das cadeias agro do país para mais de R$ 1 trilhão (hoje na casa de US$ 600 bi).

O Brasil merece, o mundo precisa e nós podemos fazer. “Ecolideranças x egolideranças”, eis a questão!