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Vídeo: fazenda inova e cria parque aquático com tobogã para porcos

A Farm Keat, fica em Kampong Chhnan, no Camboja

Carla Melo
Por
Parque aquático para porcos
Parque aquático para porcos - Foto: Reprodução | Instagram

Uma fazenda de agroturismo popular no Camboja viralizou após construir um tobogã para porcos se refrescarem no calor. O espaço funciona como uma fazenda em atividade compartilhando conteúdo sobre seus animais nas redes sociais

A Farm Keat, fica em Kampong Chhnan, no Camboja situada a 110 milhas de Phnom Penh concentra-se concentra-se na pecuária natural. Mais de 30 porcos foram treinados para andar na rampa, escorregar e nadar.

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“Sem precisar de incentivo, sem que nenhum tratador os empurre, eles fazem fila no topo e descem um por um. Os porcos são ótimos nadadores e, naturalmente, procuram a água para se refrescar; assim, essa instalação serve tanto como enriquecimento quanto como controle de temperatura. No topo do toboágua há um rosto de porco de desenho animado, o que, neste momento, parece bem apropriado”, disse em um post nas redes sociais.

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Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostram os porcos descendo no brinquedo e se refrescando no lago artificial. A fazenda ainda compartilha nas redes sociais outras técnicas de treinamento e diversão entre os animais

Aspiradores mantêm os toboáguas molhados, enquanto patos nadam ao lado dos porcos, que são recompensados com guloseimas especiais depois de darem o mergulho

Além disso, a atividade agrícola é bem conhecida, embora a maior parte das exportações do Camboja, como arroz e caju, continuem sendo produtos brutos e não processados. Além de porcos, a fazenda cria, ao ar livre, ovelhas, cabras, vacas, coelhos, cães e gatos.

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