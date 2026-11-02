Doença de Newcastle: SC conclui desinfecção dos três focos do vírus

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A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina Santa Catarina anunciou a conclusão dos procedimentos de limpeza e desinfecção dos três estabelecimentos comerciais que registraram focos da doença de Newcastle em outubro.

A extensa vigilância epidemiológica já cobriu 100% dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao terceiro raio de vigilância. Dos resultados laboratoriais das amostras processadas até o momento, 70 estabelecimentos comerciais já testaram negativo para a doença.

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Três municípios registraram focos da doença

O primeiro foco da doença de Newcastle em Santa Catarina foi confirmado em 18 de outubro, em um estabelecimento comercial de criação de perus de corte em Nova Itaberaba.

Posteriormente, os exames laboratoriais identificaram outros dois focos, nos municípios de Coronel Freitas, em 24 de outubro, e Nova Erechim, em 26 de outubro.

Diante das confirmações, a força-tarefa executou os protocolos sanitários previstos para conter a circulação do vírus. As ações incluíram a despopulação das aves, a limpeza das instalações e a desinfecção dos estabelecimentos afetados.

No primeiro foco, em Nova Itaberaba, as equipes concluíram a depopulação de 6.526 aves entre os dias 21 e 23 de outubro. Já em Coronel Freitas, a operação envolveu 33.993 aves, com encerramento dos procedimentos em 29 de outubro.