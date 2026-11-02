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Doença de Newcastle: SC conclui desinfecção dos três focos do vírus

O primeiro foco da doença de Newcastle em Santa Catarina foi confirmado em 18 de outubro

Carla Melo
Por
A extensa vigilância epidemiológica já cobriu 100% dos estabelecimentos
A extensa vigilância epidemiológica já cobriu 100% dos estabelecimentos - Foto: CNA/Divulgação

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina Santa Catarina anunciou a conclusão dos procedimentos de limpeza e desinfecção dos três estabelecimentos comerciais que registraram focos da doença de Newcastle em outubro.

A extensa vigilância epidemiológica já cobriu 100% dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao terceiro raio de vigilância. Dos resultados laboratoriais das amostras processadas até o momento, 70 estabelecimentos comerciais já testaram negativo para a doença.

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Três municípios registraram focos da doença

O primeiro foco da doença de Newcastle em Santa Catarina foi confirmado em 18 de outubro, em um estabelecimento comercial de criação de perus de corte em Nova Itaberaba.

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Posteriormente, os exames laboratoriais identificaram outros dois focos, nos municípios de Coronel Freitas, em 24 de outubro, e Nova Erechim, em 26 de outubro.

Diante das confirmações, a força-tarefa executou os protocolos sanitários previstos para conter a circulação do vírus. As ações incluíram a despopulação das aves, a limpeza das instalações e a desinfecção dos estabelecimentos afetados.

No primeiro foco, em Nova Itaberaba, as equipes concluíram a depopulação de 6.526 aves entre os dias 21 e 23 de outubro. Já em Coronel Freitas, a operação envolveu 33.993 aves, com encerramento dos procedimentos em 29 de outubro.

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agronegócio doença de newcastle

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