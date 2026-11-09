Mercosul e a UE: o que o Brasil ganhou após 6 meses do acordo?

O Acordo Mercosul e União Europeia (UE) completou seis meses de parceria provisória resultando em grandes destaques nos setores produtivos brasileiros, principalmente o agronegócio, que cresceu 14,8% em valor, na comparação com o mesmo período de 2025, e alcançou US$ 12,21 bilhões, segundo dados do sistema Agrostat do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Entre maio e setembro de 2026, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Brasil exportou 17,74 milhões de toneladas de produtos agropecuários e agroindustriais para os 27 países da União, volume 8,1% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano anterior, quando foram embarcadas 16,42 milhões de toneladas.

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O resultado foi impulsionado pelo desempenho de diferentes segmentos, como o complexo soja, as carnes, os produtos apícolas e as frutas. O período também marca o início do aproveitamento das preferências tarifárias previstas no acordo comercial para determinados produtos brasileiros.

Entre os segmentos que mais cresceram estão:

Produtos apícolas - Alta de 367%

Produtos oleaginosos - 161%;

Carnes - 103,5%

Soja - 34,2%

Produtos florestais - 23%

Frutas - 15%

Produtos de origem animal - 55,5%

O complexo soja, que reúne grãos, farelo e óleo, permaneceu como o principal segmento das exportações do agronegócio brasileiro para a União Europeia. As vendas passaram de US$ 3,12 bilhões, entre maio e setembro de 2025, para US$ 4,19 bilhões no mesmo período de 2026, crescimento de 34,2% em valor e de 20,5% em volume.

A soja em grãos registrou aumento de 49% em valor e de 35,1% em volume. Já as exportações de farelo de soja cresceram 22,5% em valor e 10,6% em volume.

Os produtos florestais também ampliaram a receita, de US$ 1,20 bilhão para US$ 1,48 bilhão, alta de 23%. O volume exportado aumentou 2,6%. No segmento de frutas, incluindo nozes e castanhas, as vendas passaram de US$ 274 milhões para US$ 315 milhões, crescimento de 15% em valor e 2% em volume.

Abacate, óleo de milho e café: quais os produtos que mais se destacaram

Entre os produtos individuais, o abacate apresentou a maior expansão percentual em valor entre os itens selecionados. As exportações passaram de US$ 3,81 milhões para US$ 19,87 milhões, aumento de 421,2%. O volume embarcado cresceu 433,7%.

O óleo de milho bruto também registrou avanço expressivo. As vendas aumentaram de US$ 35,31 milhões para US$ 129,35 milhões, alta de 266,3% em valor e de 205,8% em volume.

Outras frutas também ampliaram sua participação no mercado europeu. As exportações de manga cresceram 31,2% em valor e 23,6% em volume, enquanto as de maçã avançaram 28,8% em valor e 33,7% em volume.

No setor cafeeiro, as vendas de café torrado cresceram 91,6% em valor e 116,5% em volume. As exportações de café solúvel aumentaram 19% em valor e 38,2% em volume.

Redução tarifárias e oportunidade de mercado

Desde 1º de maio de 2026, o acordo comercial prevê reduções tarifárias para produtos agropecuários brasileiros, conforme os cronogramas negociados entre as partes. Entre os itens que já contam com benefícios estão o café torrado, o café solúvel e o abacate.

Para o café torrado e o café solúvel, a redução tarifária será gradual, com eliminação prevista para 2030. No caso do abacate, o primeiro corte correspondeu a 20% da tarifa-base, com liberalização completa também prevista para 2030.

O acordo prevê ainda condições de acesso ao mercado europeu para outros produtos relevantes da pauta agropecuária brasileira, como carnes bovina, suína e de aves, açúcar, etanol, arroz, mel, milho e sorgo. Em alguns casos, os benefícios estão associados a cotas de importação, com volumes e condições específicos para cada produto.

A implementação das reduções tarifárias será gradual para diferentes setores. Por isso, os resultados dos primeiros meses representam uma etapa inicial do aproveitamento das condições comerciais negociadas.

Alta nas importações brasileiras

As importações brasileiras de produtos agropecuários e agroindustriais provenientes da União Europeia somaram US$ 1,67 bilhão entre maio e setembro de 2026, alta de 3,3% em relação aos US$ 1,62 bilhão registrados no mesmo período de 2025. Em volume, as compras passaram de 578,6 mil para 617,9 mil toneladas, crescimento de 6,8%.

Entre os principais itens importados estão:

Oleaginosos, exceto soja;

Bebidas;

Produtos florestais;

Produtos de origem vegetal;

Hortícolas;

Cereais

Farinhas.

Os maiores crescimentos percentuais foram registrados nas importações de sucos (41,1%), pescados (33,8%), frutas (29,2%), chá, mate e especiarias (28,1%) e produtos florestais (14,3%).

Mesmo com o aumento das importações, o saldo comercial do agronegócio brasileiro com a União Europeia permaneceu superavitário. O superávit passou de US$ 9,01 bilhões, entre maio e setembro de 2025, para US$ 10,54 bilhões no mesmo período de 2026, crescimento de 17%.

Os resultados de maio a setembro de 2026 indicam crescimento das exportações do agronegócio brasileiro para a União Europeia tanto em valor quanto em volume, além da ampliação do superávit comercial.

De acordo com o MAPA, o desempenho positivo de diferentes segmentos evidencia oportunidades para diversificar a pauta exportadora e ampliar a presença dos produtos nacionais no mercado europeu.

“O aproveitamento das condições negociadas dependerá da implementação gradual dos compromissos comerciais, da utilização das preferências tarifárias e do atendimento às exigências sanitárias e ambientais do bloco. O acompanhamento dos fluxos comerciais permitirá avaliar os efeitos do acordo e identificar novas oportunidades para o agronegócio brasileiro”, disse em nota.