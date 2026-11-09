Veto nas Filipinas: carne suína do Brasil corre risco?

Numa tentativa de frear os impactos para produtores locais, as Filipinas barrou recentemente as importações de carne de porco por 60 dias. A ordem foi assinada em 7 de novembro pelo secretário da Agricultura do país, Francisco P. Tiu Laurel Jr.

A proibição alcança todos os países nos quais as Filipinas têm relação comercial, inclusive o Brasil, principal parceiro na exportação da carne suína. Entre janeiro e setembro deste ano, o país respondeu por cerca de 22% do valor exportado pelo Brasil, de acordo com dados do Ministério da Agricultura.

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Em setembro, o Brasil exportou 25.691 mil toneladas de carne suína para as Filipinas, um volume 47,7% menor que as 49.078 mil toneladas registradas no mesmo mês de 2025. Logo atrás estão:

Japão , com 15.916 mil toneladas (+38,9%, comparado a 11.458 mil toneladas);

, com 15.916 mil toneladas (+38,9%, comparado a 11.458 mil toneladas); Chile , com 14.431 mil toneladas (+72%, comparado a 8.392 mil toneladas);

, com 14.431 mil toneladas (+72%, comparado a 8.392 mil toneladas); China , com 11.418 mil toneladas (-16,4%, comparado a 13.665 mil toneladas);

, com 11.418 mil toneladas (-16,4%, comparado a 13.665 mil toneladas); Vietnã , com 7.392 mil toneladas (-23,2%, comparado a 9.627 mil toneladas).

Com a proibição, ao menos nove categorias de produtos suínos, entre carnes frescas, resfriadas e congeladas e miúdos comestíveis, serão atingidas

São eles:

Carne suína (Fresca e refrigerada): Carcaças e meias-carcaças

Carne suína (Fresca e refrigerada): Pernas, ombros e cortes destes, com osso

Carne suína (Fresca e refrigerada): Outros

Carne suína (congelada): carcaças e meias-carcaças

Carne suína (congelada): pernis, ombros e cortes destes, com osso

Carne suína (congelada): Outras

Miúdos comestíveis de suínos, frescos e refrigerados

Miúdos comestíveis de suínos, congelados — Fígados

Miúdos comestíveis de suínos, congelados — Outros

Danos irreversíveis ao setor

Segundo o Departamento de Agricultura das Filipinas, o aumento das importações entre 2021 e agosto de 2026 causou, “de forma substancial, prejuízo grave à indústria nacional de carne suína” e que houve a necessidade de intervenção imediata a fim de barrar qualquer atraso ou danos irreparáveis ao setor.

Entre os impactos estão:

Queda na autossuficiência alimentar

Estoques excessivos

Forte redução nos preços pagos aos agricultores locais.

De acordo com a medida, o índice de autossuficiência diminuiu de 74,3% em 2021 para 65,5% em 2025, antes de cair ainda mais para 54% no período de janeiro a agosto de 2026, enquanto a participação das importações no consumo nacional de carne suína (participação de mercado) aumentou de 36% em 2021 para 55% em 2026.

Os estoques de carne congelada (94% importados) atingiram pico histórico entre abril e agosto de 2026, chegando a 121 mil toneladas em julho de 2026 (+117% em relação ao mesmo período de 2024)

Esses prejuízos causaram perdas brutas acumuladas de 27,9 bilhões pesos filipinos (jan-jul 2026), com estimativa de alcançar entre 55,8 bilhões pesos filipinos (USD 900 milhões) e 100 bilhões de pesos filipinos (USD 1,6 bilhão) até o final de 2026.

Quais os efeitos no Brasil?

O economista Antônio Carvalho apontam que o veto à importação do suíno pode ter reflexos no Brasil, uma vez que a suinocultura está entre as principais atividades produtivas do agronegócio brasileiro - concentrada nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, com perda imediata de receitas dessa importante atividade.

As Filipinas representam o principal destino da carne suína brasileira e um volume próximo de 23% da receita das exportações do país com aproximadamente 271 mil toneladas e US$ 595 milhões no período de janeiro a setembro de 2026, logo, a proibição estabelecida pelo país asiático resultará em um forte impacto para a suinocultura brasileira

O especialista explica ainda que, com a restrição, os níveis de exportações do Brasil devem cair, forçando uma queda no preço do mercado doméstico.

Com isso, explica ele, dois movimentos são esperados pelo Brasil neste momento:

Busca pela recuperação dos níveis de exportação com o redirecionamento para outros destinos e/ou a exploração de novos mercados;

Ajustamento da produção com a redução dos volumes produzidos, caso os níveis de exportações não sejam alcançados.

“Até que os volumes de exportações atuais sejam alcançados ou os níveis de produção sejam ajustados, espera-se que os preços no mercado interno sofram pequena retração”, conclui ele.

O Portal A TARDE solicitou uma nota de posicionamento à Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) sobre os impactos da decisão no Brasil e aguarda retorno para atualização da matéria.