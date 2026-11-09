A TARDE AGRO
Veto nas Filipinas: carne suína do Brasil corre risco?
País asiático suspendeu as importações do produto por 60 dias
Numa tentativa de frear os impactos para produtores locais, as Filipinas barrou recentemente as importações de carne de porco por 60 dias. A ordem foi assinada em 7 de novembro pelo secretário da Agricultura do país, Francisco P. Tiu Laurel Jr.
A proibição alcança todos os países nos quais as Filipinas têm relação comercial, inclusive o Brasil, principal parceiro na exportação da carne suína. Entre janeiro e setembro deste ano, o país respondeu por cerca de 22% do valor exportado pelo Brasil, de acordo com dados do Ministério da Agricultura.
Em setembro, o Brasil exportou 25.691 mil toneladas de carne suína para as Filipinas, um volume 47,7% menor que as 49.078 mil toneladas registradas no mesmo mês de 2025. Logo atrás estão:
- Japão, com 15.916 mil toneladas (+38,9%, comparado a 11.458 mil toneladas);
- Chile, com 14.431 mil toneladas (+72%, comparado a 8.392 mil toneladas);
- China, com 11.418 mil toneladas (-16,4%, comparado a 13.665 mil toneladas);
- Vietnã, com 7.392 mil toneladas (-23,2%, comparado a 9.627 mil toneladas).
Com a proibição, ao menos nove categorias de produtos suínos, entre carnes frescas, resfriadas e congeladas e miúdos comestíveis, serão atingidas
São eles:
- Carne suína (Fresca e refrigerada): Carcaças e meias-carcaças
- Carne suína (Fresca e refrigerada): Pernas, ombros e cortes destes, com osso
- Carne suína (Fresca e refrigerada): Outros
- Carne suína (congelada): carcaças e meias-carcaças
- Carne suína (congelada): pernis, ombros e cortes destes, com osso
- Carne suína (congelada): Outras
- Miúdos comestíveis de suínos, frescos e refrigerados
- Miúdos comestíveis de suínos, congelados — Fígados
- Miúdos comestíveis de suínos, congelados — Outros
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Danos irreversíveis ao setor
Segundo o Departamento de Agricultura das Filipinas, o aumento das importações entre 2021 e agosto de 2026 causou, “de forma substancial, prejuízo grave à indústria nacional de carne suína” e que houve a necessidade de intervenção imediata a fim de barrar qualquer atraso ou danos irreparáveis ao setor.
Entre os impactos estão:
- Queda na autossuficiência alimentar
- Estoques excessivos
- Forte redução nos preços pagos aos agricultores locais.
De acordo com a medida, o índice de autossuficiência diminuiu de 74,3% em 2021 para 65,5% em 2025, antes de cair ainda mais para 54% no período de janeiro a agosto de 2026, enquanto a participação das importações no consumo nacional de carne suína (participação de mercado) aumentou de 36% em 2021 para 55% em 2026.
Os estoques de carne congelada (94% importados) atingiram pico histórico entre abril e agosto de 2026, chegando a 121 mil toneladas em julho de 2026 (+117% em relação ao mesmo período de 2024)
Esses prejuízos causaram perdas brutas acumuladas de 27,9 bilhões pesos filipinos (jan-jul 2026), com estimativa de alcançar entre 55,8 bilhões pesos filipinos (USD 900 milhões) e 100 bilhões de pesos filipinos (USD 1,6 bilhão) até o final de 2026.
Quais os efeitos no Brasil?
O economista Antônio Carvalho apontam que o veto à importação do suíno pode ter reflexos no Brasil, uma vez que a suinocultura está entre as principais atividades produtivas do agronegócio brasileiro - concentrada nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, com perda imediata de receitas dessa importante atividade.
As Filipinas representam o principal destino da carne suína brasileira e um volume próximo de 23% da receita das exportações do país com aproximadamente 271 mil toneladas e US$ 595 milhões no período de janeiro a setembro de 2026, logo, a proibição estabelecida pelo país asiático resultará em um forte impacto para a suinocultura brasileira
O especialista explica ainda que, com a restrição, os níveis de exportações do Brasil devem cair, forçando uma queda no preço do mercado doméstico.
Com isso, explica ele, dois movimentos são esperados pelo Brasil neste momento:
- Busca pela recuperação dos níveis de exportação com o redirecionamento para outros destinos e/ou a exploração de novos mercados;
- Ajustamento da produção com a redução dos volumes produzidos, caso os níveis de exportações não sejam alcançados.
“Até que os volumes de exportações atuais sejam alcançados ou os níveis de produção sejam ajustados, espera-se que os preços no mercado interno sofram pequena retração”, conclui ele.
O Portal A TARDE solicitou uma nota de posicionamento à Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) sobre os impactos da decisão no Brasil e aguarda retorno para atualização da matéria.