Acordo Mercosul-UE abre portas da Europa para produtos da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Com uma pauta exportadora diversificada e forte presença da indústria de transformação e do agronegócio, a Bahia reúne 67 oportunidades estratégicas de exportação no âmbito do Acordo de Parceria Mercosul–União Europeia.



O levantamento foi elaborado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em cooperação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A iniciativa visa orientar empresas baianas na ampliação de negócios com o mercado europeu, que reúne 722 milhões de consumidores e um Produto Interno Bruto (PIB) conjunto de US$ 24,2 trilhões.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A análise fundamenta-se na metodologia por código tarifário internacional (SH6) para identificar os produtos com maior margem de ganho competitivo a partir da desgravação tarifária progressiva do acordo.

A publicação também aplica a metodologia do Mapa de Oportunidades da ApexBrasil para mapear os bens com maior potencial de inserção na Europa.

Produtos de valor agregado no agronegócio baiano

O estudo destaca que a Bahia já possui uma pauta relativamente diversificada, embora os cinco principais grupos de produtos tenham respondido por 65,1% do total exportado em 2025.

Chama atenção no levantamento o avanço recente de produtos de maior valor agregado e do agronegócio baiano entre 2021 e 2025.

Nesse período, destacaram-se os crescimentos nas vendas externas de café não torrado (26,6%), ouro não monetário (25,4%) e derivados do cacau, como em pó, manteiga ou pasta (25,1%).

Confira os principais pilares do comércio exterior baiano com o bloco europeu atualmente:

Pauta atual de exportação: liderada por resíduos de óleo de soja (24,1%), celulose (12,1%), café não torrado (9,9%), soja (8,0%) e minérios de cobre (6,6%);

liderada por resíduos de óleo de soja (24,1%), celulose (12,1%), café não torrado (9,9%), soja (8,0%) e minérios de cobre (6,6%); Equilíbrio das oportunidades: das 67 oportunidades selecionadas, 41 pertencem à indústria de transformação e 26 ao agronegócio;

das 67 oportunidades selecionadas, 41 pertencem à indústria de transformação e 26 ao agronegócio; Alcance das empresas: as oportunidades cobrem os 27 países da UE e podem beneficiar diretamente as 282 empresas baianas que já vendem para o bloco.

Regras comerciais do tratado internacional

A Bahia reúne uma combinação de ativos que favorece o aproveitamento das novas regras comerciais do tratado internacional.

A indústria de transformação permanece como o principal segmento exportador do estado, respondendo por 59,1% da pauta em 2025, enquanto a agropecuária ampliou sua fatia para 34,8%, impulsionada por café e algodão.

Esse perfil produtivo fortalece a competitividade das empresas locais e consolida o acordo como um avanço estratégico para conectar o estado a uma das maiores áreas de integração comercial do planeta.