VLT de Salvador pode chegar ao Bonfim e conectar santuários religiosos

O VLT de Salvador poderá ganhar um novo horizonte de expansão: a Península de Itapagipe. A possibilidade de levar o modal até o Bonfim foi apresentada em Projeto de Indicação do deputado estadual Robinson Almeida (PT), que sugere ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) estudos para avaliar a implantação de um ramal na região da Cidade Baixa

A proposta abre caminho para uma discussão estratégica sobre mobilidade urbana em uma das áreas mais tradicionais da capital baiana. A Península de Itapagipe reúne aproximadamente 14 bairros, entre eles Bonfim, Ribeira, Monte Serrat e Boa Viagem, e concentra importantes referências históricas, culturais e religiosas de Salvador.

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A iniciativa coloca em pauta a possibilidade de facilitar a chegada e integração com dois dos principais destinos do turismo religioso baiano: o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, e a Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada.

Avanço na mobilidade

Na avaliação de Robinson Almeida, a implantação do VLT na região poderia representar um avanço significativo para a mobilidade e para a qualidade de vida da população.

“A implantação do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na região proporcionará um incremento fundamental na fluidez do tráfego local e na mobilidade urbana, aliviando gargalos históricos do transporte público e conectando a Península de forma eficiente e sustentável aos demais eixos de transporte de alta capacidade da capital”, argumentou o parlamentar.

Outro aspecto destacado pelo deputado é o potencial de fortalecimento do turismo religioso. O trajeto entre o santuário dedicado a Santa Dulce dos Pobres e a Basílica do Senhor do Bonfim é marcado pela circulação de fiéis, peregrinos e visitantes durante todo o ano, especialmente em períodos de celebrações religiosas tradicionais.

O que acontece agora?

Apesar de abrir uma perspectiva para a expansão do sistema, a chegada do VLT ao Bonfim ainda não está definida. A iniciativa apresentada na Alba é uma indicação parlamentar que solicita ao Executivo estadual a realização de estudos sobre a viabilidade da implantação.

Caso avance, a proposta poderá inserir a Península de Itapagipe no debate sobre a ampliação da infraestrutura de transporte de Salvador, associando mobilidade urbana, desenvolvimento regional e valorização do patrimônio histórico e religioso da Cidade Baixa.

VLT ultrapassa 400 mil passageiros

Nesta segunda-feira, 9, o VLT de Salvador alcançou a marca de 400 mil passageiros transportados em quatro meses de operação. O sistema, que começou a funcionar em 29 de junho, também contou com uma programação especial durante o último fim de semana

O modal recebeu parte do público que acompanhou a etapa final do Circuito Banco do Brasil de Skate 2026, realizada em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

Para atender à demanda de passageiros durante a competição, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) ampliou o horário de funcionamento do modal. No sábado, 7, e no domingo, 8, as viagens foram realizadas até as 23h.