VLT de Salvador recebe R$ 9,2 milhões para construção de contenções

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O contrato para as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana terá um acréscimo de R$ 9,2 milhões para a execução de obras de contenção em dois trechos do traçado: em Lobato e Praia Grande. A medida consta no quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2024, firmado com o Consórcio Expresso Mobilidade Salvador.

Conforme publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, 23, o valor exato aditado é de R$ 9.214.546,64. Segundo o resumo publicado, a alteração prevê a readequação do escopo contratual, com a inclusão das intervenções de contenção, conforme soluções técnicas, quantitativos e preços analisados.

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O Consórcio Expresso Mobilidade Salvador é responsável pelas obras e pela implantação do Lote 1 do VLT. A proposta apresentada pelo grupo venceu a licitação por oferecer o menor preço ao governo da Bahia, abaixo do teto de R$ 1,5 bilhão inicialmente estabelecido para o trecho.

VLT inclui drenagem e contenção de encostas

As intervenções do VLT incluem serviços de terraplanagem, drenagem e implantação de estruturas de contenção de encostas ao longo do traçado. O novo aditivo acrescenta obras desse tipo em Lobato e Praia Grande.

Administrado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), o sistema atende atualmente 13 paradas: São Joaquim, Calçada, Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Pedreira, Voluntários da Pátria, Lobato, União, Marisqueiras, Plataforma, Itacaranha, Praia Grande e Ara Ketu.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h.