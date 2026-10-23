MOBILIDADE
VLT de Salvador terá horário ampliado neste sábado (24/10)
Operação será ampliada para atender ao público do Celebra Subúrbio
O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá o horário de funcionamento ampliado até as 23h neste sábado, 24, para facilitar o deslocamento de quem pretende participar dos eventos do Celebra Subúrbio, no Lobato e na Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio da capital baiana.
As programações começam às 17h no Lobato e às 16h em Praia Grande, com atrações da música gospel e católica.
Para atender aos passageiros, o VLT vai operar com embarque e desembarque entre a Estação Calçada e a Parada Ara Ketu, passando por 12 estações e paradas ao longo do trajeto.
As paradas atendidas são:
- Calçada;
- Baixa do Fiscal;
- Santa Luzia;
- Pedreira;
- Voluntários da Pátria;
- Lobato;
- União;
- Marisqueiras;
- Plataforma;
- Itacaranha ;
- Praia Grande; e
- Ara Ketu.
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Quais são as atrações do Celebra Subúrbio?
Celebra Subúrbio de VLT no Lobato
- Horário: a partir das 17h
- Local: Rua Voluntários da Pátria, Lobato
- Atrações: Clayra Coutinho, Clayton Borges, Padre Tony, Padre Jaciel, Padre Deivison Batista, Edson de Souza, Rosa Brito e Comunidade Divina Face.
Celebra Subúrbio de VLT em Praia Grande
- Horário: a partir das 16h
- Local: Nova Orla de Praia Grande
- Atrações: Valesca Mayssa, Misaias Oliveira, Walkíria Nunes, Isaías Cardim, Ges Music, Tiro de Efraim, Forrozão Praise, Júnior Martins e Lukão Carvalho.