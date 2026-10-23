VLT de Salvador terá horário ampliado neste sábado (24/10)

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O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá o horário de funcionamento ampliado até as 23h neste sábado, 24, para facilitar o deslocamento de quem pretende participar dos eventos do Celebra Subúrbio, no Lobato e na Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio da capital baiana.

As programações começam às 17h no Lobato e às 16h em Praia Grande, com atrações da música gospel e católica.

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Para atender aos passageiros, o VLT vai operar com embarque e desembarque entre a Estação Calçada e a Parada Ara Ketu, passando por 12 estações e paradas ao longo do trajeto.

As paradas atendidas são:

Calçada;

Baixa do Fiscal;

Santa Luzia;

Pedreira;

Voluntários da Pátria;

Lobato;

União;

Marisqueiras;

Plataforma;

Itacaranha ;

Praia Grande; e

Ara Ketu.

Quais são as atrações do Celebra Subúrbio?

Celebra Subúrbio de VLT no Lobato

Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Local: Rua Voluntários da Pátria, Lobato

Rua Voluntários da Pátria, Lobato Atrações: Clayra Coutinho, Clayton Borges, Padre Tony, Padre Jaciel, Padre Deivison Batista, Edson de Souza, Rosa Brito e Comunidade Divina Face.

Celebra Subúrbio de VLT em Praia Grande