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MOBILIDADE

VLT de Salvador terá horário ampliado neste sábado (24/10)

Operação será ampliada para atender ao público do Celebra Subúrbio

Ane Catarine
Por
VLT de Salvador
VLT de Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá o horário de funcionamento ampliado até as 23h neste sábado, 24, para facilitar o deslocamento de quem pretende participar dos eventos do Celebra Subúrbio, no Lobato e na Nova Orla de Praia Grande, no Subúrbio da capital baiana.

As programações começam às 17h no Lobato e às 16h em Praia Grande, com atrações da música gospel e católica.

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Para atender aos passageiros, o VLT vai operar com embarque e desembarque entre a Estação Calçada e a Parada Ara Ketu, passando por 12 estações e paradas ao longo do trajeto.

As paradas atendidas são:

  • Calçada;
  • Baixa do Fiscal;
  • Santa Luzia;
  • Pedreira;
  • Voluntários da Pátria;
  • Lobato;
  • União;
  • Marisqueiras;
  • Plataforma;
  • Itacaranha ;
  • Praia Grande; e
  • Ara Ketu.

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Quais são as atrações do Celebra Subúrbio?

Celebra Subúrbio de VLT no Lobato

  • Horário: a partir das 17h
  • Local: Rua Voluntários da Pátria, Lobato
  • Atrações: Clayra Coutinho, Clayton Borges, Padre Tony, Padre Jaciel, Padre Deivison Batista, Edson de Souza, Rosa Brito e Comunidade Divina Face.

Celebra Subúrbio de VLT em Praia Grande

  • Horário: a partir das 16h
  • Local: Nova Orla de Praia Grande
  • Atrações: Valesca Mayssa, Misaias Oliveira, Walkíria Nunes, Isaías Cardim, Ges Music, Tiro de Efraim, Forrozão Praise, Júnior Martins e Lukão Carvalho.
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Celebra Subúrbio Salvador VLT de Salvador

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