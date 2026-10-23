Metrô terá reforço para jogo entre Vitória e Athletico-PR; confira

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O Metrô Bahia vai realizar uma operação especial neste sábado, 24, para atender aos torcedores que vão acompanhar a partida entre Vitória e Athletico-PR, marcada para às 16h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.

A operação prevê reforço nas equipes de atendimento e segurança, além da possibilidade de ampliar a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda de passageiros.

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Entenda operação especial do Metrô

Para atender à demanda de passageiros durante o evento esportivo, as estações Flamboyant e Pirajá terão atenção especial por concentrarem parte do fluxo de pessoas que seguem em direção ao estádio.

A movimentação será monitorada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação para garantir mais segurança e fluidez no deslocamento dos torcedores.

A medida busca facilitar o acesso ao estádio e atender ao aumento da procura pelo transporte metroviário durante o período da partida.

Pagamento e recarga

A passagem do metrô custa R$ 4,10. Os passageiros podem pagar diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito ou débito por aproximação, celulares com tecnologia NFC, smartwatches e pulseiras de pagamento compatíveis.

Também é possível utilizar QR Codes adquiridos pelo aplicativo RecargaPay, posicionando o código na parte inferior da catraca. A luz verde indica a validação do pagamento e a liberação da passagem.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode fazer recargas pelo aplicativo Motiva Trilhos, disponível para dispositivos Android e iOS, ou por carteiras e plataformas digitais, como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit. Outra opção é procurar um dos mais de 2 mil pontos de venda credenciados.