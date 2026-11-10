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POLÍCIA

Três famárcias são fechadas após polícia apreender 14,5 mil medicamento

Farmárcias tem possibilidade de voltar a funcionar

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Medicamentos são apreendidos na Bahia
Medicamentos são apreendidos na Bahia - Foto: Divulgação Polícia Civil

Mais de 14,5 mil unidades de medicamentos controlados foram apreendidas e três estabelecimentos farmacêuticos acabaram interditados nesta terça-feira, 10, durante a Operação Pharmaco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A ação, realizada pela Polícia Civil da Bahia, identificou irregularidades na comercialização e no armazenamento de produtos sujeitos a controle especial.

Fiscalização encontra farmácias sem alvará

Durante a operação, quatro estabelecimentos foram fiscalizados. Desse total, três não possuíam alvarás de funcionamento e sanitário e foram interditados. Segundo a Polícia Civil, os locais poderão voltar a funcionar após regularizarem a situação junto aos órgãos fiscalizadores.

Também foram identificadas vendas de medicamentos sem a devida autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

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Operação contou com diversos órgãos de fiscalização

A fiscalização também verificou a presença de farmacêuticos nos estabelecimentos e a regularidade cadastral das empresas.

A Operação Pharmaco foi coordenada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e contou com a participação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Conselho Regional de Farmácia (CRF), Diretoria de Vigilância Sanitária da Bahia (Divisa), Vigilância Sanitária, Procon e Secretaria da Segurança Pública de Lauro de Freitas.

A iniciativa busca combater irregularidades e garantir o cumprimento das normas sanitárias para proteger a saúde pública.

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