Três famárcias são fechadas após polícia apreender 14,5 mil medicamento

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Mais de 14,5 mil unidades de medicamentos controlados foram apreendidas e três estabelecimentos farmacêuticos acabaram interditados nesta terça-feira, 10, durante a Operação Pharmaco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



A ação, realizada pela Polícia Civil da Bahia, identificou irregularidades na comercialização e no armazenamento de produtos sujeitos a controle especial.

Fiscalização encontra farmácias sem alvará

Durante a operação, quatro estabelecimentos foram fiscalizados. Desse total, três não possuíam alvarás de funcionamento e sanitário e foram interditados. Segundo a Polícia Civil, os locais poderão voltar a funcionar após regularizarem a situação junto aos órgãos fiscalizadores.



Também foram identificadas vendas de medicamentos sem a devida autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.





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Operação contou com diversos órgãos de fiscalização

A fiscalização também verificou a presença de farmacêuticos nos estabelecimentos e a regularidade cadastral das empresas.



A Operação Pharmaco foi coordenada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e contou com a participação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Conselho Regional de Farmácia (CRF), Diretoria de Vigilância Sanitária da Bahia (Divisa), Vigilância Sanitária, Procon e Secretaria da Segurança Pública de Lauro de Freitas.



A iniciativa busca combater irregularidades e garantir o cumprimento das normas sanitárias para proteger a saúde pública.





Confira imagens: