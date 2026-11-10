Homem é preso horas depois de tentar matar ex-companheira na Bahia

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Investigadores do Núcleo Especial de atendimento à Mulher (NEAM) prenderam na manhã desta terça-feira, 10, em Eunápolis, extremo sul da Bahia, um homem por tentativa de feminicídio. Ele foi localizado no bairro Industrial, onde trabalha.

O suspeito, de 38 anos, foi detido por força de um mandado de prisão preventiva. A ação contou com o apoio operacional de agentes do GATTI Eunápolis.

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De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, de 37, esteve na unidade policial, na segunda-feira, 9, para registrar ocorrência. Ela estava com algumas lesões corporais. À polícia, a mulher contou que, horas antes, durante a madrugada, havia sido agredida pelo ex-companheiro.

Na ocasião, ela estava saindo de um evento no bairro Rosa Neto. A vítima relatou que foi agredida porque não aceitou reatar o relacionamento amoroso. O homem não aceita o término.

Condenado

Durante as investigações, foi constatado que o suspeito possuía uma condenação anterior pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.