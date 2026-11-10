SALVADOR
Dois homens são presos com pistola em carro de luxo em Salvador
Suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes
Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira, 10, após serem flagrados com uma arma dentro de um carro de luxo, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.
Segundo a Polícia Militar (PM), a abordagem aconteceu por volta das 8h50, na subida da Santa Cruz, durante a Operação Dominus Areae.
A pistola da marca Taurus, calibre 9 mm, com acabamento em inox, foi encontrada dentro de uma BMW X5 durante uma busca no veículo. De acordo com os agentes que atenderam à ocorrência, a arma estava carregada e municiada.
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Motorista admitiu ser dono da arma
A ação teve início, segundo a PM, devido aos vidros escurecidos do veículo. Com a aproximação dos policiais, o motorista teria tido atitudes consideradas suspeitas.
Questionado, o motorista assumiu ser o dono da arma e informou que não tinha registro nem autorização para porte. O veículo não tinha restrição de furto ou roubo.
Os dois ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, junto com a arma e os materiais apreendidos.
Confira materiais apreendidos:
- Uma BMW X5;
- Um celular iPhone;
- Dois relógios de pulso;
- Uma corrente dourada;
- Uma pulseira dourada;
- Um crucifixo dourado;
- Uma chave de veículo BMW;
- Uma carteira porta-documentos;
- Documentos e cartões;
- Nove munições de calibre 9 mm;
- R$ 97 em espécie, valor ainda sujeito a conferência.