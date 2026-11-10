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SALVADOR

Dois homens são presos com pistola em carro de luxo em Salvador

Suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes

Sara Santos
Por
Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes
Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira, 10, após serem flagrados com uma arma dentro de um carro de luxo, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar (PM), a abordagem aconteceu por volta das 8h50, na subida da Santa Cruz, durante a Operação Dominus Areae.

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A pistola da marca Taurus, calibre 9 mm, com acabamento em inox, foi encontrada dentro de uma BMW X5 durante uma busca no veículo. De acordo com os agentes que atenderam à ocorrência, a arma estava carregada e municiada.

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Motorista admitiu ser dono da arma

A ação teve início, segundo a PM, devido aos vidros escurecidos do veículo. Com a aproximação dos policiais, o motorista teria tido atitudes consideradas suspeitas.

Questionado, o motorista assumiu ser o dono da arma e informou que não tinha registro nem autorização para porte. O veículo não tinha restrição de furto ou roubo.

Os dois ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, junto com a arma e os materiais apreendidos.

Confira materiais apreendidos:

  • Uma BMW X5;
  • Um celular iPhone;
  • Dois relógios de pulso;
  • Uma corrente dourada;
  • Uma pulseira dourada;
  • Um crucifixo dourado;
  • Uma chave de veículo BMW;
  • Uma carteira porta-documentos;
  • Documentos e cartões;
  • Nove munições de calibre 9 mm;
  • R$ 97 em espécie, valor ainda sujeito a conferência.
Materiais apreendidos pela Polícia Militar em Salvador
Materiais apreendidos pela Polícia Militar em Salvador - Foto: Divulgação | Polícia Militar
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Tags

apreensão nordeste de amaralina Salvador

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