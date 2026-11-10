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Suspeita de matar pai de Rony diz que crime foi motivado por dívida após encontro íntimo

Crime aconteceu na segunda-feira, 9

Sara Santos
Por
Selma Soares Cordovil, de 48 anos foi presa em flagrante
Selma Soares Cordovil, de 48 anos foi presa em flagrante - Foto: Reprodução | Polícia Civil

A mulher suspeita de matar Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, pai do atacante Rony, do Santos, afirmou à Polícia Civil do Pará que cometeu o crime após não receber o pagamento combinado por um encontro íntimo com a vítima. O caso aconteceu na segunda-feira, 9, no município de Terra Alta, no interior do estado.

Identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 anos, a mulher relatou que o encontro ocorreu cerca de uma semana antes do homicídio. Segundo a Polícia Civil, ela confessou o crime e alegou que Marigerson não havia pago o valor combinado.

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A suspeita foi presa em flagrante. A arma apontada como utilizada no crime também foi apreendida. Após os procedimentos legais, ela ficou à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Terra Alta, com apoio da Delegacia de Homicídios de Castanhal. Confira o momento da prisão:

Rony homenageou o pai nas redes sociais

Em junho deste ano, Rony visitou o município de Terra Alta, no Pará, e publicou uma homenagem ao pai nas redes sociais. Na ocasião, o atacante compartilhou uma foto ao lado de Marigerson e destacou a importância da família em sua trajetória.

“Antes dos estádios lotados, existia um quintal. Antes dos aplausos, existiam os conselhos. Antes das conquistas, existiam as orações. Hoje foi dia de reencontrar minhas raízes e presentear meu pai com uma camisa que carrega uma parte da nossa história. Nada substitui a família”, escreveu o jogador.

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Um post compartilhado por Rony (@rony7oficial)

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