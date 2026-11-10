Treinador de gigante europeu cobra Ancelotti por mais minutos a atleta

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O treinador de um dos maiores clubes no mundo, o Real Madrid, José Mourinho, cobrou o então técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para que Endrick fosse mais utilizado durante os amistosos.

A equipe brasileira volta aos gramados nesta Data Fifa de novembro para os seguintes jogos:

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Japão x Brasil : neste sábado, 14 , às 7h15 (horário de Brasília);

: neste , às (horário de Brasília); Singapura x Brasil: na próxima terça-feira , 17, às 7h (horário de Brasília).

Mourinho cobra Ancelotti por mais minutos à Endrick

Após vencer a última partida no Campeonato Espanhol, contra a equipe do Valência, o treinador do Real Madrid, José Mourinho, declarou que gostaria de ver Endrick tendo uma sequência mais sólida com a Seleção Brasileira.

“Minha opinião é clara: quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o fizer jogar durante esta pausa para as seleções, ficarei contente”, afirmou Mourinho durante uma coletiva de imprensa.

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira - Foto: Gabriel Bouys | AFP

Voltando à Seleção, Endrick comenta sobre futuro no Real Madrid

Retornando à Seleção Brasileira, Endrick falou sobre sua atual situação no Real Madrid e as possibilidades para o futuro.

Na oportunidade, o atacante demonstrou um grande carinho ao treinador portugues, reconhecendo a dificuldade na disputa por espaço no elenco do clube espanhol.

Endrick no banco de reservas do Real Madrid - Foto: BURAK AKBULUT / AFP

Mesmo assim, Endrick não descartou uma possível mudança de clubes para a próxima janela de transferência.

“Sou muito jovem. Não preciso ainda voar, me tacar do penhasco. Tenho 20 anos ainda e vou ver o que vai acontecer. Só quero jogar, quero ser feliz, ajudar meus companheiros… Fazer gols, assistências, como pude fazer no Lyon, que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida e um dos momentos em que estive mais feliz”, declarou.

Grande disputa de espaço no Real Madrid

Um dos principais asteriscos desde a chegada de Endrick ao Real Madrid é a questão de tempo em campo, visto que, o jovem atacante disputa espaço com Kylian Mbappé, atual segundo colocado na disputa da Bola de Ouro.

"Você sabe bem quem temos lá, é o segundo melhor jogador do mundo nesta última Bola de Ouro. E sabemos quem é o Kylian", afirmou o jogador.

Endrick atrás de Mbappé - Foto: JOSE BRETON / AFP

Na atual temporada, Endrick soma sete jogos pelo clube, apenas um como titular, e um gol marcado.

Mourinho não quer liberar Endrick

Mesmo com boatos de diversos clubes como Milan e Roma interessados em Endrick, Mourinho fez questão de citar que não pretende liberar o brasileiro.

Como é Endrick na Seleção?

Na última Data Fifa, que aconteceu em setembro deste ano, Endrick esteve presente nas três partidas disputadas contra Austrália e Índia e acumulou 139 minutos em campo.