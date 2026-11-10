Gigante da Série A acelera obra de R$ 72 milhões em estádio histórico

O Santos trabalha para entregar uma das principais etapas da reforma da Vila Belmiro já no próximo dia 2 de dezembro, quando enfrenta o Botafogo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A expectativa da diretoria é que a nova arquibancada principal, destinada às torcidas organizadas e localizada no setor Cosme e Damião, esteja liberada para receber os torcedores no último compromisso oficial da temporada no estádio.



As intervenções no setor já apresentam mudanças visíveis. Os degraus foram duplicados, e parte da arquibancada precisou ser interditada para permitir o rebaixamento da estrutura até o nível do gramado. Os novos componentes já estão com o clube e devem ser instalados nos próximos dias.



O planejamento do Santos prevê que a arquibancada principal esteja em condições de receber público normalmente diante do Botafogo. Outra etapa da reforma, no entanto, ainda deverá aguardar: a instalação da nova estrutura no antigo setor Visa. Embora exista a possibilidade de que a arquibancada esteja montada até a partida, a previsão é de que ela não seja aberta aos torcedores nesse primeiro momento.



Santos prevê conclusão das obras da Vila Belmiro até março de 2027

A reforma contempla todos os setores do estádio e tem previsão de conclusão até 31 de março de 2027. Com as intervenções, o Santos pretende ampliar a capacidade da Vila Belmiro para até 25 mil espectadores.



Além da modernização das arquibancadas, o cronograma inclui a substituição completa do gramado. O início dos trabalhos está previsto para 7 de dezembro, logo após o encerramento da temporada na Vila Belmiro.



A expectativa é que o novo campo esteja liberado em até 60 dias, permitindo que o Peixe volte a atuar em seu estádio no início de fevereiro, com o Campeonato Paulista já em andamento.



A coordenação e o acompanhamento das obras estão sob responsabilidade do assessor especial da presidência, Júnior Bozzella, em conjunto com a gerência de patrimônio do clube.



Antes da conclusão do projeto, o Santos ainda terá outro compromisso como mandante no Campeonato Brasileiro. Em 23 de novembro, a equipe enfrentará o Grêmio no Morumbis, em São Paulo. Dessa forma, o duelo com o Botafogo será o último jogo oficial da temporada na Vila Belmiro.

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Veja como vai ficar a Vila Belmiro:

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Reforma da Vila Belmiro terá investimento previsto de R$ 72 milhões

Para viabilizar as intervenções, o Santos conta com o suporte da corretora Planner e estruturou um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de até R$ 100 milhões. Apesar desse limite de captação, a previsão do clube é utilizar R$ 72 milhões no financiamento da reforma.



O prazo para pagamento do fundo será de 24 a 36 meses. O modelo financeiro prevê a cessão das receitas provenientes de 80 camarotes e de sete mil lugares do estádio durante duas temporadas.



Os novos camarotes serão construídos acima das arquibancadas, utilizando estruturas pré-moldadas. A estimativa é que cada um dos 80 espaços seja comercializado anualmente por aproximadamente R$ 300 mil.



Já a projeção de arrecadação com os sete mil assentos considera ingressos comercializados a R$ 100 por partida. Com uma média de 30 jogos por temporada na Vila Belmiro, a receita estimada com esse setor chegaria a aproximadamente R$ 21 milhões por ano.



Somadas, as duas fontes de arrecadação podem gerar cerca de R$ 45 milhões anuais. Nesse cenário, a projeção financeira do Santos é quitar o fundo em aproximadamente 24 meses, utilizando as receitas futuras geradas pela estrutura reformada do estádio.