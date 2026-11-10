Arthur Elias reduz lista para 60 jogadoras e prepara Seleção para Copa

A preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027 está entrando em uma nova fase. A pouco mais de sete meses da definição do elenco que disputará o Mundial em casa, o técnico Arthur Elias reduziu para aproximadamente 60 o número de jogadoras monitoradas pela comissão técnica.

A mudança indica que o período de observações mais amplas começa a dar lugar à consolidação do grupo que representará o Brasil na competição, e a próxima convocação será anunciada nesta terça-feira, 10, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

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As atletas escolhidas disputarão dois amistosos contra o Japão, marcados para 29 de novembro e 5 de dezembro, nas cidades japonesas de Hiroshima e Okayama, respectivamente.

Em entrevista ao ge, Arthur Elias explicou que o grupo de atletas acompanhadas atualmente representa pouco mais de duas opções por posição, resultado de um processo de observação desenvolvido ao longo dos últimos compromissos da Seleção.

"Não vou cravar o número exato, mas penso em algo em torno de 60 nomes no máximo. Um pouco mais de duas para cada posição", afirmou.

A expectativa é que a convocação desta terça apresente uma formação mais próxima da equipe que disputará a Copa do Mundo, diferentemente da lista de setembro, quando o treinador priorizou a avaliação de novas jogadoras e alternativas táticas.

Seleção terá menos testes e grupo mais definido

Nos últimos compromissos internacionais, Arthur Elias utilizou as convocações para ampliar o número de atletas observadas e experimentar diferentes formações.

Em setembro, por exemplo, o treinador chamou 28 jogadoras para os amistosos contra a Argentina, realizados em Porto Alegre e no Recife. A lista contou com novidades, incluindo atletas que haviam se destacado no Mundial Sub-20, como Clarinha e Kaylane.

Outra estreante foi a lateral baiana Tâmara Bolt, convocada pela primeira vez para a Seleção principal. Durante os confrontos, o técnico priorizou a avaliação das jogadoras e a aplicação de novas orientações táticas, sem necessariamente realizar mudanças com o objetivo exclusivo de garantir os resultados.

Tâmara pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

A estratégia, entretanto, deverá ser diferente nos próximos amistosos. "Sim, vai se aproximar mais do que essa, pelo adversário e a proximidade. Quanto mais próximo da Copa, a tendência é de se aproximar mais", explicou.

O treinador ressaltou que a escolha também dependerá das condições físicas e do ritmo competitivo das atletas, especialmente daquelas que atuam em campeonatos com calendários diferentes do brasileiro.

"Ainda que a gente possa ter alguns problemas de algumas jogadoras já estarem de férias, como as da Liga Americana, cujos times foram eliminados mais cedo", ponderou.

Segundo Arthur, o desempenho recente e o nível de exigência dos clubes serão considerados na definição da lista: "Um dos critérios da convocação é o momento da atleta e o nível competitivo dos times delas para se apresentarem bem para um desafio tão grande quanto a seleção japonesa lá".

Nos compromissos anteriores, diante da Argentina, o Brasil conquistou uma vitória por 3 a 1 e empatou por 2 a 2. Contra o Japão, a intenção é avançar na consolidação das escolhas para a Copa, buscando resultados ainda melhores.

Lesões de Bruninha e Kerolin preocupam comissão técnica

A nova convocação também será influenciada por problemas físicos de jogadoras que vinham integrando regularmente a Seleção Brasileira. Uma das ausências confirmadas é a lateral Bruninha, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a última Data Fifa.

A atleta passou por cirurgia no sábado, 7, e iniciou o processo de recuperação. Por causa da gravidade da lesão e do período necessário para retornar às atividades, sua participação na Copa do Mundo de 2027 está ameaçada.

Bruninha vinha sendo presença frequente nas convocações de Arthur Elias e integrava o grupo de atletas observadas para a competição. Outra baixa será a atacante Kerolin, que sofreu uma lesão miofibrilar na planta do pé direito enquanto defendia o Barcelona.

A previsão inicial é de aproximadamente quatro semanas de recuperação, o que impede sua participação nos amistosos contra o Japão. Diferentemente de Bruninha, a situação de Kerolin indica um afastamento mais curto, sem comprometer necessariamente sua presença no Mundial.

As ausências obrigarão Arthur Elias a avaliar alternativas nas posições e poderão abrir espaço para outras jogadoras que permanecem no grupo monitorado pela comissão técnica.

Brasil pretende disputar amistosos apenas em casa em 2027

Além da definição gradual do elenco, a CBF também trabalha no planejamento dos últimos compromissos antes da Copa do Mundo. A intenção da entidade é que os amistosos realizados no início de 2027 aconteçam exclusivamente no Brasil, permitindo que a Seleção se adapte ao ambiente e aos estádios que receberão a competição.

Dessa forma, os confrontos contra o Japão deverão representar a última Data Fifa da equipe feminina fora do país antes do Mundial. O planejamento prevê partidas nas cidades que sediarão jogos da fase de grupos da Copa, incluindo o Rio de Janeiro e Brasília.

Entre os estádios que ainda deverão receber a Seleção estão o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Mané Garrincha, em Brasília. A CBF também pretende organizar pelo menos um amistoso em uma cidade que não será sede da competição.

A estratégia busca ampliar o contato da equipe com os torcedores brasileiros e proporcionar experiência nos ambientes em que disputará o torneio.

Copa do Mundo Feminina será disputada no Brasil

A Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, com o Brasil recebendo pela primeira vez a principal competição de seleções do futebol feminino.

A realização do torneio em casa aumenta a expectativa sobre o desempenho da Seleção, que buscará conquistar seu primeiro título mundial. Salvador, inclusive, está entre as cidades escolhidas para receber partidas da competição, ao lado de outras sedes brasileiras.

Para Arthur Elias, os próximos sete meses serão decisivos na consolidação do grupo, na avaliação das condições das atletas e na definição das alternativas táticas que poderão ser utilizadas durante o Mundial.

A convocação desta terça-feira deverá oferecer os primeiros sinais mais concretos de quais jogadoras estão à frente na disputa pelas vagas, embora o treinador ainda mantenha aproximadamente 60 nomes em observação.

Com os amistosos contra o Japão e a programação prevista para 2027, a Seleção entra na fase final de preparação buscando transformar o período de testes em uma equipe definida e competitiva para a disputa da Copa do Mundo em casa.