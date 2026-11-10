Eleição no Bahia terá disputa entre Ferretti e atual vice-presidente

O quadro de candidatos à Diretoria Executiva do Esporte Clube Bahia — Associação para o triênio 2027-2029 está definido. A eleição, prevista para o dia 5 de dezembro, contará com duas chapas na disputa.



Emerson Ferretti e Paulo Tavares disputam presidência do Bahia

De um lado, o atual presidente do Bahia — Associação, Emerson Ferretti, concorrerá à reeleição ao lado de Marcus Verhine, candidato a vice-presidente, pela chapa Bahia, Nosso Futuro, Nossa Raíz! (12). A candidatura está vinculada à chapa 123, “Convergência na Veia”, na disputa pelo Conselho Deliberativo, e tem Iocaã Costa Simões como representante.



Na oposição, Paulo Tavares, atual vice-presidente do clube, disputará a presidência, tendo Duda Sampaio como candidato a vice, pela chapa “Gestão, Paixão e Futuro” (31). O grupo adotou o slogan “A gestão nos fortalece, a paixão nos une e o futuro nos move” e está vinculado à chapa 310, “Simplesmente Bahia”, do Conselho Deliberativo. José Rabelo Menezes Neto é o representante.



O edital apresenta os pedidos de inscrição, sem informar a homologação das candidaturas.

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Vice-presidente deixou grupo de Ferretti para formar oposição

Em outubro, Emerson Ferretti havia confirmado ao portal A TARDE sua candidatura à reeleição. Na ocasião, porém, ainda não havia revelado quem seria seu companheiro de chapa na disputa pelo comando da Associação no triênio 2027-2029.



A reportagem, no entanto, já havia antecipado uma mudança em relação à atual gestão: a saída de Paulo Tavares da chapa de Ferretti, visando concorrer ao pleito em uma chapa distinta.

Comissão eleitoral será presidida por Jayme Barreiros Neto

A comissão eleitoral será presidida por Jayme Barreiros Neto e contará com os conselheiros André Isensee de Souza, Carlos Augusto Santos Medrado, Rafael Barretto e Victor Araújo Mesquita Xavier como membros.



Sócios elegerão 100 novos integrantes do Conselho Deliberativo

Além da escolha da nova Diretoria Executiva, os associados do Bahia também elegerão 100 novos integrantes para compor o Conselho Deliberativo do clube.



Atualmente, conforme apuração do portal A TARDE, a Associação conta com pouco mais de 3.400 sócios aptos a votar.