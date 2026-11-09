Promessas do Bahia são convocadas para Seleção Brasileira de base

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Daniel David e Jonathan Marinho, joias da base do Esporte Clube Bahia, foram chamados pelo treinador Guilherme Dalla Déa para integrar o grupo da Seleção Brasileira Sub-16. Os atletas estão entre os 24 convocados para os jogos contra o Paraguai nos dias 25 e 27 de novembro, no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia.

O elenco começa a preparação para os amistosos na Granja Comary, em Teresópolis, com a apresentação marcada para quinta-feira, 19.

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Experiência em seleções de base

Esta não foi a primeira convocação de ambos os jogadores para as categorias de base da Seleção Brasileira.

Neste ano, Jonathan Marinho vestiu a camisa da seleção sub-16, participando do período de preparação da categoria e da conquista do Torneio de Montaigu, na França.

Já Daniel David, que é sobrinho do atacante Hulk, defendeu a seleção brasileira sub-15 em 2025 e, neste ano, a Seleção Sub-16. O atacante ainda esteve entre os atletas inscritos pelo Bahia para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Jogadores já têm contrato profissional com o Esquadrão

Em setembro deste ano, o Bahia assinou o primeiro contrato profissional dos dois jogadores, que vai até setembro de 2029.

A assinatura do contrato contou com as presenças do diretor executivo de Futebol, Cadu Santoro, e do diretor executivo da Base, Marcelo Teixeira, além dos familiares e agentes dos jogadores.