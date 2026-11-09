Pentacampeão olímpico será candidato à Presidência da França

Um dos maiores nomes da história do judô mundial, Teddy Riner anunciou uma decisão que vai além dos tatames. Aos 37 anos, o pentacampeão olímpico confirmou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que pretende disputar a Presidência da França nas eleições de 2027.



O atleta justificou a entrada na corrida eleitoral diante do que considera um "risco" de vitória dos "extremos" no país.



Conhecido por sua trajetória vitoriosa no esporte, Riner é uma das personalidades mais populares da França. Com 2,03 metros de altura e aproximadamente 140 quilos, o judoca também ganhou destaque durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando participou do momento simbólico de acendimento da pira olímpica.

Meu nome é Teddy Riner e hoje, digo a vocês, olho no olho: sou candidato à eleição presidencial de 2027 Teddy Riner - pentacampeão olímpico

Na sequência, o francês relacionou sua experiência esportiva aos desafios que pretende enfrentar na política. "A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar uma e outra vez", acrescentou, enquanto aparecia sentado diante de uma biblioteca, usando camisa branca e paletó escuro.



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Teddy Riner entra na disputa em meio à polarização política francesa

A decisão do judoca acontece em um cenário de forte divisão política na França. Levantamentos eleitorais apontam a ultradireitista Marine Le Pen como uma das favoritas à disputa presidencial, com projeções de vitória sobre o líder da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, em um eventual segundo turno.



Riner afirmou que não se identifica com os campos tradicionais da política e declarou preocupação com a possibilidade de os franceses ficarem limitados a escolher entre posições extremistas.



“O único risco que vejo hoje é estarmos resignados a escolher entre duas opções, as dos extremos”, disse o atleta.



O anúncio também recebeu uma manifestação positiva do atual presidente francês, Emmanuel Macron. Impedido de disputar um terceiro mandato consecutivo, o chefe de Estado comemorou a entrada do campeão olímpico no debate político e afirmou estar satisfeito ao ver o “grande campeão” decidiu “participar deste debate presidencial e contribuir com suas convicções, suas ideias e seu talento, algo que só pode trazer benefícios ao país”.

Judoca critica cenário econômico e problemas sociais da França

Durante a apresentação de suas intenções políticas, Riner demonstrou preocupação com a situação econômica e social francesa. O atleta mencionou o crescimento da dívida pública, o custo de vida e as dificuldades enfrentadas pelas famílias para manter o orçamento doméstico.



O judoca também apontou problemas relacionados à segurança pública, à burocracia estatal e à falta de oportunidades para os jovens. Em sua avaliação, o país enfrenta dificuldades que precisam ser discutidas no cenário eleitoral.



A reta final do governo Macron tem sido marcada por instabilidade política, manifestações populares de grande proporção, dificuldades nas contas públicas e debates sobre segurança e desigualdade social.





Teddy Riner não descarta disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

Apesar da intenção de ingressar na política, o francês não pretende abandonar imediatamente sua carreira esportiva. Dono de um currículo histórico, Riner conquistou três medalhas de ouro olímpicas individuais na categoria dos pesos-pesados, em Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024.



Além disso, foi campeão olímpico por equipes em Tóquio-2020 e Paris-2024, além de ter conquistado duas medalhas de bronze individuais, em Pequim-2008 e Tóquio-2020.



O multicampeão ainda mantém o objetivo de buscar um quarto ouro olímpico individual nos Jogos de Los Angeles-2028. Em entrevista ao jornal Le Parisien, ele condicionou a possibilidade de conciliar os dois projetos: “Se o cargo me permitir e se os franceses me autorizarem”, relativizou.



Na mesma entrevista, Riner explicou que a ideia de disputar a Presidência ganhou força depois dos Jogos de Paris, quando testemunhou a união dos franceses durante o evento esportivo e a posterior retomada das divisões políticas e sociais.



Candidatura depende de 500 apoios para ser oficializada

De acordo com informações repassadas por seus assessores à Agência France-Presse (AFP), o programa de governo de Riner está em fase concluída, após meses de elaboração com a participação de uma equipe de especialistas. O grupo também afirma acreditar que o judoca reúne condições para vencer a eleição.



Antes de oficializar sua participação na disputa, porém, o atleta precisará cumprir uma exigência eleitoral: conseguir 500 apoios de parlamentares, prefeitos e outros representantes eleitos.



A entrada de Riner na política também ocorre em meio a questionamentos sobre sua vida pessoal e financeira. Próximo do rei Mohammed VI, do Marrocos, o judoca esteve recentemente entre Paris e Marrakech e recebeu críticas relacionadas ao seu estilo de vida considerado luxuoso.



Além disso, o Fisco francês passou a investigar o uso pessoal de determinados veículos pertencentes à sua empresa de automóveis de luxo.