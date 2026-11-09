JUDÔ
Pentacampeão olímpico será candidato à Presidência da França
Lenda do judô surpreende ao entrar na disputa presidencial francesa
Um dos maiores nomes da história do judô mundial, Teddy Riner anunciou uma decisão que vai além dos tatames. Aos 37 anos, o pentacampeão olímpico confirmou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que pretende disputar a Presidência da França nas eleições de 2027.
O atleta justificou a entrada na corrida eleitoral diante do que considera um "risco" de vitória dos "extremos" no país.
Conhecido por sua trajetória vitoriosa no esporte, Riner é uma das personalidades mais populares da França. Com 2,03 metros de altura e aproximadamente 140 quilos, o judoca também ganhou destaque durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando participou do momento simbólico de acendimento da pira olímpica.
Meu nome é Teddy Riner e hoje, digo a vocês, olho no olho: sou candidato à eleição presidencial de 2027 Teddy Riner - pentacampeão olímpico
Na sequência, o francês relacionou sua experiência esportiva aos desafios que pretende enfrentar na política. "A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar uma e outra vez", acrescentou, enquanto aparecia sentado diante de uma biblioteca, usando camisa branca e paletó escuro.
Teddy Riner entra na disputa em meio à polarização política francesa
A decisão do judoca acontece em um cenário de forte divisão política na França. Levantamentos eleitorais apontam a ultradireitista Marine Le Pen como uma das favoritas à disputa presidencial, com projeções de vitória sobre o líder da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, em um eventual segundo turno.
Riner afirmou que não se identifica com os campos tradicionais da política e declarou preocupação com a possibilidade de os franceses ficarem limitados a escolher entre posições extremistas.
“O único risco que vejo hoje é estarmos resignados a escolher entre duas opções, as dos extremos”, disse o atleta.
O anúncio também recebeu uma manifestação positiva do atual presidente francês, Emmanuel Macron. Impedido de disputar um terceiro mandato consecutivo, o chefe de Estado comemorou a entrada do campeão olímpico no debate político e afirmou estar satisfeito ao ver o “grande campeão” decidiu “participar deste debate presidencial e contribuir com suas convicções, suas ideias e seu talento, algo que só pode trazer benefícios ao país”.
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Judoca critica cenário econômico e problemas sociais da França
Durante a apresentação de suas intenções políticas, Riner demonstrou preocupação com a situação econômica e social francesa. O atleta mencionou o crescimento da dívida pública, o custo de vida e as dificuldades enfrentadas pelas famílias para manter o orçamento doméstico.
O judoca também apontou problemas relacionados à segurança pública, à burocracia estatal e à falta de oportunidades para os jovens. Em sua avaliação, o país enfrenta dificuldades que precisam ser discutidas no cenário eleitoral.
A reta final do governo Macron tem sido marcada por instabilidade política, manifestações populares de grande proporção, dificuldades nas contas públicas e debates sobre segurança e desigualdade social.
Teddy Riner não descarta disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028
Apesar da intenção de ingressar na política, o francês não pretende abandonar imediatamente sua carreira esportiva. Dono de um currículo histórico, Riner conquistou três medalhas de ouro olímpicas individuais na categoria dos pesos-pesados, em Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024.
Além disso, foi campeão olímpico por equipes em Tóquio-2020 e Paris-2024, além de ter conquistado duas medalhas de bronze individuais, em Pequim-2008 e Tóquio-2020.
O multicampeão ainda mantém o objetivo de buscar um quarto ouro olímpico individual nos Jogos de Los Angeles-2028. Em entrevista ao jornal Le Parisien, ele condicionou a possibilidade de conciliar os dois projetos: “Se o cargo me permitir e se os franceses me autorizarem”, relativizou.
Na mesma entrevista, Riner explicou que a ideia de disputar a Presidência ganhou força depois dos Jogos de Paris, quando testemunhou a união dos franceses durante o evento esportivo e a posterior retomada das divisões políticas e sociais.
Candidatura depende de 500 apoios para ser oficializada
De acordo com informações repassadas por seus assessores à Agência France-Presse (AFP), o programa de governo de Riner está em fase concluída, após meses de elaboração com a participação de uma equipe de especialistas. O grupo também afirma acreditar que o judoca reúne condições para vencer a eleição.
Antes de oficializar sua participação na disputa, porém, o atleta precisará cumprir uma exigência eleitoral: conseguir 500 apoios de parlamentares, prefeitos e outros representantes eleitos.
A entrada de Riner na política também ocorre em meio a questionamentos sobre sua vida pessoal e financeira. Próximo do rei Mohammed VI, do Marrocos, o judoca esteve recentemente entre Paris e Marrakech e recebeu críticas relacionadas ao seu estilo de vida considerado luxuoso.
Além disso, o Fisco francês passou a investigar o uso pessoal de determinados veículos pertencentes à sua empresa de automóveis de luxo.