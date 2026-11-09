Rival do Vitória no Z-4, Corinthians sofre nove baixas na reta final

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O Corinthians, rival direto do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento, recebeu, nesta segunda-feira, 9, mais uma baixa para os próximos jogos. O atacante Yuri Alberto foi suspenso pelo STJD por incidentes no clássico contra o São Paulo.

Com a punição, o atacante vai ficar fora de dois importantes jogos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

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Até o momento, a diferença das duas equipes é de somente um ponto, com o Corinthians, que está na 17ª colocação, tem 37 pontos, enquanto o Vitória, que está na 15ª posição, tem 38.

Por que Yuri Alberto foi suspenso?

O centroavante corintiano foi julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com base nos artigos 254 e 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) sendo punido por:

Receber um cartão vermelho após um carrinho no ponta Ferreirinha, do São Paulo;

após um carrinho no ponta Ferreirinha, do São Paulo; Chutar a bandeirinha de escanteio enquanto saia do campo.

Vale ressaltar que o clube ainda pode recorrer ao Pleno do STJD e pedir a revisão do julgamento de Yuri Alberto.

Yuri Alberto sendo expulso contra o São Paulo - Foto: MAURICIO DE SOUZA / AFP

Rival do Vitória contra o rebaixamento possui longa lista de desfalques

Além de Yuri Alberto, punido nesta segunda-feira, 9, e que deve ficar sem jogar por duas partidas, o Corinthians, adversário do Vitória na luta contra o rebaixamento possui uma grande lista de desfalques, sendo eles:

Yuri Alberto, suspenso após punição do STJD;

Rodrigo Garro, lesão (estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito) confirmada após o jogo contra o São Paulo;

Matheus Pereira, suspenso;

André Ramalho, suspenso;

André Luiz, convocado para defender a Seleção Brasileira;

Raniele, lesionado;

Jesse Lingard, lesionado;

Zakaria Labyad, lesionado;

Kayke, lesionado.

1 de 9 Yuri Alberto sendo expulso contra o São Paulo | Foto: MAURICIO DE SOUZA / AFP

2 de 9 Rodrigo Garro, atleta do Corinthians | Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

3 de 9 Matheus Pereira, meio-campista do Corinthians | Foto: PAULO DE TARSO / AFP

4 de 9 André Ramalho, atleta do Corinthians | Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

5 de 9 André Luiz contra o Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

6 de 9 Raniele, volante do Corinthians | Foto: Reprodução | Redes Sociais

7 de 9 Jesse Lingard, jogador do Corinthians | Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

8 de 9 Zakaria Labyad, meia do Corinthians | Foto: Reprodução | Redes Sociais

9 de 9 Kayke, atleta do Corinthians | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Saiba como serão as últimas rodadas da luta contra o rebaixamento

Após a finalização da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, oito clubes separados por apenas quatro pontos na parte inferior da tabela terão somente mais quatro partidas para decidirem seus futuros.

Além da já rebaixada Chapecoense e do Remo, que se encontra em uma situação praticamente irreversível, as outras oito equipes que lutam para permanecerem na elite do futebol brasileiro são:

Vasco : 13ª posição, 41 pontos;

: 13ª posição, 41 pontos; Mirassol : 14ª posição, 40 pontos;

: 14ª posição, 40 pontos; Vitória: 15ª posição, 38 pontos;

Internacional : 16ª posição, 38 pontos;

: 16ª posição, 38 pontos; Corinthians : 17ª posição, 37 pontos;

: 17ª posição, 37 pontos; Grêmio : 18ª posição, 37 pontos.

Vale ressaltar que, nas quatro rodadas seguintes, diversos confrontos diretos entre essas equipes vão acontecer, o que pode acarretar em diversas reviravoltas.

Veja a tabela dos times que brigam contra o rebaixamento

Vitória - 38 pontos / 15º

RB Bragantino, em casa;

Internacional, fora de casa;

Santos, em casa;

Vasco da Gama, fora de casa.

Botafogo - 42 pontos / 11º

Corinthians, fora de casa;

São Paulo, em casa;

Bahia, em casa;

Santos, fora de casa.

Coritiba - 42 pontos / 12º

Santos, em casa;

Bahia, fora de casa;

Flamengo, em casa;

Palmeiras, fora de casa.

Vasco da Gama - 41 pontos / 13º

Chapecoense, fora de casa - jogo atrasado;

Internacional, em casa;

RB Bragantino, fora de casa;

Atlético-MG, fora de casa;

Vitória, em casa.

Mirassol - 40 pontos / 14º

Atlético-MG, em casa;

Fluminense, fora de casa;

Athletico, em casa;

Grêmio, fora de casa.

Internacional - 38 pontos / 16º

Vasco da Gama, fora de casa;

Vitória, em casa;

RB Bragantino, em casa;

Cruzeiro fora de casa.

Corinthians - 37 pontos / 17º

Botafogo, em casa;

Atlético-MG, fora de casa;

Grêmio, em casa;

Remo, fora de casa.

Grêmio - 37 pontos / 18º