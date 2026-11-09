SÉRIE A
Rival do Vitória no Z-4, Corinthians sofre nove baixas na reta final
Atacante foi punido pelo STJD por incidentes em clássicos
O Corinthians, rival direto do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento, recebeu, nesta segunda-feira, 9, mais uma baixa para os próximos jogos. O atacante Yuri Alberto foi suspenso pelo STJD por incidentes no clássico contra o São Paulo.
Com a punição, o atacante vai ficar fora de dois importantes jogos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Até o momento, a diferença das duas equipes é de somente um ponto, com o Corinthians, que está na 17ª colocação, tem 37 pontos, enquanto o Vitória, que está na 15ª posição, tem 38.
Por que Yuri Alberto foi suspenso?
O centroavante corintiano foi julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com base nos artigos 254 e 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) sendo punido por:
- Receber um cartão vermelho após um carrinho no ponta Ferreirinha, do São Paulo;
- Chutar a bandeirinha de escanteio enquanto saia do campo.
Vale ressaltar que o clube ainda pode recorrer ao Pleno do STJD e pedir a revisão do julgamento de Yuri Alberto.
Rival do Vitória contra o rebaixamento possui longa lista de desfalques
Além de Yuri Alberto, punido nesta segunda-feira, 9, e que deve ficar sem jogar por duas partidas, o Corinthians, adversário do Vitória na luta contra o rebaixamento possui uma grande lista de desfalques, sendo eles:
- Yuri Alberto, suspenso após punição do STJD;
- Rodrigo Garro, lesão (estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito) confirmada após o jogo contra o São Paulo;
- Matheus Pereira, suspenso;
- André Ramalho, suspenso;
- André Luiz, convocado para defender a Seleção Brasileira;
- Raniele, lesionado;
- Jesse Lingard, lesionado;
- Zakaria Labyad, lesionado;
- Kayke, lesionado.
Yuri Alberto sendo expulso contra o São Paulo | Rodrigo Garro, atleta do Corinthians | Matheus Pereira, meio-campista do Corinthians | André Ramalho, atleta do Corinthians | André Luiz contra o Vitória | Raniele, volante do Corinthians | Jesse Lingard, jogador do Corinthians | Zakaria Labyad, meia do Corinthians | Kayke, atleta do Corinthians |
Saiba como serão as últimas rodadas da luta contra o rebaixamento
Após a finalização da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, oito clubes separados por apenas quatro pontos na parte inferior da tabela terão somente mais quatro partidas para decidirem seus futuros.
Além da já rebaixada Chapecoense e do Remo, que se encontra em uma situação praticamente irreversível, as outras oito equipes que lutam para permanecerem na elite do futebol brasileiro são:
- Vasco: 13ª posição, 41 pontos;
- Mirassol: 14ª posição, 40 pontos;
- Vitória: 15ª posição, 38 pontos;
- Internacional: 16ª posição, 38 pontos;
- Corinthians: 17ª posição, 37 pontos;
- Grêmio: 18ª posição, 37 pontos.
Vale ressaltar que, nas quatro rodadas seguintes, diversos confrontos diretos entre essas equipes vão acontecer, o que pode acarretar em diversas reviravoltas.
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Veja a tabela dos times que brigam contra o rebaixamento
Vitória - 38 pontos / 15º
- RB Bragantino, em casa;
- Internacional, fora de casa;
- Santos, em casa;
- Vasco da Gama, fora de casa.
Botafogo - 42 pontos / 11º
- Corinthians, fora de casa;
- São Paulo, em casa;
- Bahia, em casa;
- Santos, fora de casa.
Coritiba - 42 pontos / 12º
- Santos, em casa;
- Bahia, fora de casa;
- Flamengo, em casa;
- Palmeiras, fora de casa.
Vasco da Gama - 41 pontos / 13º
- Chapecoense, fora de casa - jogo atrasado;
- Internacional, em casa;
- RB Bragantino, fora de casa;
- Atlético-MG, fora de casa;
- Vitória, em casa.
Mirassol - 40 pontos / 14º
- Atlético-MG, em casa;
- Fluminense, fora de casa;
- Athletico, em casa;
- Grêmio, fora de casa.
Internacional - 38 pontos / 16º
- Vasco da Gama, fora de casa;
- Vitória, em casa;
- RB Bragantino, em casa;
- Cruzeiro fora de casa.
Corinthians - 37 pontos / 17º
- Botafogo, em casa;
- Atlético-MG, fora de casa;
- Grêmio, em casa;
- Remo, fora de casa.
Grêmio - 37 pontos / 18º
- Bahia, em casa;
- Santos, fora de casa;
- Corinthians, fora de casa;
- Mirassol, em casa.