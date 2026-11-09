Musiala tem doença incurável diagnosticada e futuro no Bayern preocupa

O futuro de Jamal Musiala no futebol se tornou motivo de preocupação no Bayern de Munique. Aos 23 anos, o meia alemão enfrenta uma doença neurológica considerada incurável, segundo revelou Uli Hoeness, presidente de honra do clube.

A condição, identificada após episódios de perda de consciência durante a pré-temporada, pode comprometer o retorno do camisa 10 ao alto nível competitivo e já provoca discussões internas sobre sua situação contratual.

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Em entrevista ao canal alemão BR24, Hoeness afirmou que Musiala enfrenta um quadro delicado, que exige acompanhamento médico e pode ser controlado parcialmente com medicamentos.

O dirigente não estabeleceu um prazo para a recuperação do jogador e demonstrou incerteza sobre sua capacidade de voltar a apresentar o desempenho que o transformou em um dos principais talentos do futebol europeu.

"Com Musiala, a situação é completamente diferente. Estamos perante um dilema. Tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação", declarou.

A revelação acontece em uma temporada marcada por problemas físicos e poucas oportunidades em campo. Musiala disputou apenas quatro partidas pelo Bayern em 2026/2027, duas delas como titular, e marcou dois gols.

Musiala sofreu episódios de perda de consciência

O meia apresentou dois episódios de perda de consciência durante a pré-temporada, e após avaliações médicas, recebeu o diagnóstico de crises de ausência, caracterizadas por interrupções breves da consciência.

Essas crises podem ocorrer sem movimentos convulsivos evidentes e estão associadas a determinadas formas de epilepsia. O tratamento depende das características de cada quadro e pode envolver medicamentos para controlar os episódios.

A condição relatada pelo dirigente levanta preocupações específicas no contexto do futebol profissional, modalidade que exige atenção constante, respostas rápidas e elevado esforço físico.

O Bayern, no entanto, não apresentou publicamente detalhes sobre a gravidade dos episódios, o tratamento adotado ou eventuais restrições médicas para a prática esportiva. Por isso, ainda não é possível determinar quais serão os impactos da condição sobre a carreira do jogador.

Hoeness também diferenciou o caso de Musiala da situação vivida recentemente pelo técnico Vincent Kompany, que precisou ser hospitalizado após passar mal durante um treinamento.

Segundo o presidente de honra, o quadro do camisa 10 apresenta desafios distintos e exige uma avaliação cuidadosa sobre os próximos passos.

Bayern discute futuro do meia após sequência de problemas

Além da condição neurológica, Musiala enfrenta uma temporada de dificuldades físicas. O jogador sofreu duas lesões musculares desde o início do ciclo 2026/2027. A mais recente provocou um afastamento de quase dois meses, reduzindo sua participação nas partidas do Bayern de Munique.

Até o momento, o meia acumula quatro jogos, duas titularidades e dois gols na temporada, números distantes de sua participação habitual na equipe alemã.

A combinação entre os problemas musculares e a doença relatada por Hoeness passou a gerar questionamentos internos sobre a capacidade do atleta de recuperar seu rendimento anterior.

Musiala desmaiado em campo - Foto: Reprodução I Instagram

Segundo a reportagem, o Bayern já debate a possibilidade de uma rescisão contratual. Não há, entretanto, confirmação de que uma decisão tenha sido tomada ou de que exista uma negociação formal para encerrar o vínculo.

Na entrevista, Hoeness mencionou a dificuldade de conciliar as obrigações financeiras do clube com as incertezas sobre a condição esportiva do jogador.

"Será que alguma vez ele vai voltar a atingir o nível de rendimento que tinha? Ele continua a receber seu salário, claro. Mas imaginem se o Bayern fosse agora questionar o seu contrato e dissesse: 'O que ele é capaz de oferecer agora já não corresponde ao que estava estipulado no contrato'", afirmou.

Aos 23 anos, Musiala enfrenta momento decisivo da carreira

Considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração, Musiala construiu uma trajetória de destaque no Bayern de Munique desde sua chegada ao elenco profissional. O meia se consolidou como uma das principais referências técnicas da equipe, graças à capacidade de drible, à movimentação ofensiva e à participação na criação de jogadas.

O desempenho também o levou à Seleção Alemã, onde passou a ocupar espaço importante no setor ofensivo. Aos 23 anos, o jogador ainda está em uma fase da carreira normalmente associada ao desenvolvimento técnico e à consolidação entre os principais nomes do futebol internacional.

A sequência de problemas de saúde, entretanto, tornou incerta sua disponibilidade para as próximas competições. O cenário é especialmente delicado porque o Bayern procura manter o alto nível de competitividade na Bundesliga e na Liga dos Campeões, competições em que Musiala vinha sendo uma das principais peças do elenco.

Por enquanto, não há uma previsão pública de retorno definitivo do meia nem confirmação sobre uma eventual rescisão.