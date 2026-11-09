Praia do Forte terá encontro de campeões e promessas do surf baiano

A Praia do Forte, em Mata de São João, no litoral norte da Bahia, será palco da abertura da quarta edição do Tivoli Triple Crown de Surf. A primeira etapa da competição acontece entre sexta-feira, 13, e domingo, 15, na praia da Catinguiba, reunindo surfistas profissionais e amadores. O evento marca a retomada da disputa pelo título do Campeonato Baiano de Surf Profissional.



O circuito é composto por três etapas, que correspondem à segunda, terceira e quarta provas do Estadual. A definição dos campeões baianos ficará para a etapa decisiva, programada para os dias 4, 5 e 6 de dezembro.



Entre os destaques da competição está o ilheense Fabrício Bulhões, campeão do Triple Crown em 2023 e 2025. Ele retorna à Praia do Forte com o objetivo de conquistar o terceiro título do circuito. Já o surfista de Itacaré Alandresson Martins chega à edição de 2026 como o supercampeão da temporada de 2024.



Nesta edição, cada etapa distribuirá R$ 13 mil em premiações. Desse total, R$ 10 mil serão destinados à categoria Profissional, enquanto as três divisões máster receberão R$ 1 mil cada. Ao término das três disputas, o evento também reconhecerá os supercampeões do circuito.





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Baianos chegam embalados por bons resultados

O diretor técnico da Federação Baiana de Surf (FBSurf) e ex-surfista profissional Bruno Galini ressaltou os resultados conquistados pelos representantes do estado na etapa do Circuito Nordestino realizada em Itacaré. A competição também contou pontos para a primeira etapa do Campeonato Baiano.



Na ocasião, Fabrício Bulhões, Bernardo Bicalho e Gabriel Leal avançaram até as semifinais. Para Galini, a expectativa é de uma disputa ainda mais técnica na Praia do Forte, devido às características naturais do local.



“Na Praia do Forte, o nível técnico deve subir ainda mais. A etapa será disputada em um reef break, onde o fundo de pedra favorece ondas mais bem formadas. Espero que tenhamos boas ondas para os atletas performarem com o melhor”, afirma Galini.



Outra novidade da competição estará na equipe de arbitragem. O ex-surfista profissional Lalo Giudice integrará o grupo de juízes-chefes, reforçando o trabalho de avaliação das baterias.



“A experiência dele vai dar mais segurança à aplicação dos critérios de julgamento”, acrescenta Galini.

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Além da categoria Profissional, o campeonato contará com disputas em seis divisões de base, contemplando atletas do Sub-8 ao Sub-18. A programação também inclui a categoria Feminina, sem restrição de idade, e as categorias Master (40+), Kahuna (50+) e Legend (60+).





Evento busca movimentar turismo e comércio local

Além de incentivar o desenvolvimento do surf na Bahia, o Tivoli Triple Crown também tem como proposta contribuir para a economia de Mata de São João. Em sintonia com a iniciativa do Tivoli Ecoresort de valorizar a biodiversidade e as paisagens naturais da Praia do Forte, o circuito busca aproximar o esporte da conservação ambiental e do turismo regional.



A presença de competidores e familiares durante os dias de evento também representa uma oportunidade de movimentação para o comércio e os estabelecimentos turísticos da região.



“Quando os atletas e suas famílias vêm à Praia do Forte para acompanhar a competição, também circulam pela vila, compram no comércio e aproveitam o que a região oferece. Ao longo das três etapas, o circuito ajuda a movimentar a economia local e dá à garotada a oportunidade de competir e acompanhar de perto os melhores surfistas da Bahia”, destaca o organizador do evento e empresário Alexandre Leal.



O Tivoli Triple Crown tem homologação da Federação Baiana de Surf (@fbsurfoficial) e patrocínio do Tivoli Ecoresort (@tivoliecoresort) e da Billabong Bahia (@billabongbahia).



O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Mata de São João (@prefmatadesaojoao), Sudesb (@sudesbesporte), Projeto Tamar (@projeto_tamar_oficial), Quinta das Lagoas (@quintadaslagoas), Paccoby (@paccoby), PSV Solutions (@psvsolutions), Tiago Bezerra Arquitetos (@tiagobezerra.arquitetos), Pousada Casa do Forte (@pousadacasadoforte), IBBI Imóveis (@ibbiimoveis), 55 Açaí (@55acai), Rubber Sticky (@rubberstickyoficial), Xica Banana Hospedaria (@xicabacanahospedaria), Maré Praia do Forte (@mare_praiadoforte), Sushi Namba (@sushinamba), 7 Express Pizza Bar (@7expresspizzabar) e CBSM Construtora.



Confira a programação do 4º Tivoli Triple Crown de Surf

Local: Praia do Forte, Mata de São João (BA)