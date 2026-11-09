Conheça a Acelen, nova patrocinadora da Arena Fonte Nova

A Acelen já é velha conhecida dos baianos, desde quando patrocinou, ao mesmo tempo, Bahia e Vitória. Agora, volta à Bahia com a compra dos naming rights da Arena Fonte Nova, que passa a se chamar Arena Acelen Fonte Nova - e busca participar cada vez mais do dia a dia dos baianos.

Hoje, a presença da Acelen na Bahia vai além da produção e do fornecimento de combustíveis. Responsável pela operação da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, a companhia desenvolve uma série de iniciativas voltadas à educação, qualificação profissional, incentivo ao esporte e fortalecimento das comunidades próximas às suas operações.

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Entre elas, está o Acelen Acender, equipamento social localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, que completa três anos de atuação e se consolidou como uma das principais frentes de relacionamento da empresa com a população do Recôncavo Baiano.

O projeto reúne programas destinados à preparação de jovens para o mercado de trabalho, ao fortalecimento de organizações sociais e ao estímulo ao empreendedorismo local.

A proposta é ampliar oportunidades de desenvolvimento econômico e social em municípios que mantêm uma relação direta com as atividades industriais da refinaria.

Segundo a Acelen, Mataripe é a única refinaria do Brasil a contar com um equipamento social privado especificamente voltado à formação profissional, inclusão socioprodutiva e fortalecimento das comunidades do entorno.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen, Marcelo Lyra, destacou que a companhia busca associar sua atuação industrial a investimentos que produzam benefícios para a população baiana.

A estratégia envolve diferentes áreas, com atenção especial à educação, ao esporte, à cultura e ao desenvolvimento territorial, que integram os pilares de responsabilidade ambiental, social e de governança da empresa.

Acelen Acender prepara jovens para o mercado de trabalho

Uma das principais frentes do Acelen Acender é o Jornada Jovem Acelen, programa desenvolvido para facilitar a transição entre a formação escolar e o ingresso no mercado de trabalho.

A iniciativa oferece atividades de qualificação profissional e desenvolvimento de competências por meio de projetos como Jornada Jovem e Jovens Conectados. O público inclui especialmente jovens de 18 a 26 anos, faixa etária que enfrenta desafios para conquistar as primeiras oportunidades profissionais.

A formação busca desenvolver habilidades que contribuam para a empregabilidade, preparando os participantes para diferentes ambientes de trabalho e ampliando suas perspectivas de inserção econômica.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de inclusão socioprodutiva, que busca conectar a qualificação à possibilidade de geração de renda e à autonomia financeira dos participantes.

Fortalecimento de organizações sociais e incentivo ao empreendedorismo

Além da formação de jovens, o Acelen Acender desenvolve ações destinadas a organizações da sociedade civil que atuam diretamente nas comunidades.

Por meio do Acelera OSC, a companhia oferece capacitação, mentoria, assistência técnica e apoio à elaboração de projetos, buscando fortalecer a capacidade de gestão e atuação dessas instituições.

O programa inclui iniciativas como o Acelera Pesca, voltado ao desenvolvimento de atividades ligadas ao setor pesqueiro, e a Mentoria Acelen Incentiva, que apoia organizações na estruturação de seus projetos.

O trabalho parte do entendimento de que as associações e entidades comunitárias possuem papel importante na identificação das necessidades locais e na construção de soluções para os territórios em que atuam.

Marcelo Lyra, vice-presidente de RI, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen e Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Acelen Fonte Nova - Foto: Divulgação I Acelen

Outra vertente é o Rede de Valor, programa que reúne ações de incentivo ao empreendedorismo e ao voluntariado corporativo. A iniciativa procura estimular atividades econômicas nas comunidades e aproximar os colaboradores da Acelen de projetos sociais desenvolvidos na região.

Juntos, os três programas estruturam a atuação do Acelen Acender, abrangendo desde a preparação individual para o mercado de trabalho até o fortalecimento de instituições e iniciativas empreendedoras.

Esporte também integra atuação social da companhia

Na Bahia, no entanto, a Acelen sempre se conectou com o mundo do esporte, e isso abarca também os investimentos da empresa. A companhia apoia projetos que procuram ampliar o acesso à prática esportiva e contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Um deles é o Natação para Todos Ilha de Maré, realizado pelo Instituto Comunitário e Creche Escola de Praia Grande, com apoio da empresa. O projeto oferece aulas gratuitas de natação aos sábados pela manhã, na comunidade de Praia Grande, em Ilha de Maré, Salvador.

As atividades são destinadas a crianças de 6 a 9 anos, pré-adolescentes de 10 a 13 anos e participantes a partir dos 14 anos, reunindo diferentes faixas etárias em uma iniciativa que associa formação esportiva e segurança aquática.

Durante as aulas, os alunos aprendem fundamentos dos estilos crawl, costas, peito e borboleta, além de técnicas de respiração, flutuação e coordenação motora. O programa também contempla orientações sobre prevenção de acidentes na água.

A escolha da modalidade tem relação direta com a realidade da comunidade, onde o contato com o mar faz parte do cotidiano.

"A gente tem um programa específico de natação para ensinar crianças a nadar, já que temos um mar belíssimo ali na frente, que é uma oportunidade de diversão, mas também um risco", explicou Marcelo Lyra.

Além do ensino técnico, o projeto busca promover saúde, inclusão social e uma relação mais segura dos participantes com o ambiente aquático.

Patrocínio incentiva formação de atletas

A atuação esportiva também contempla o alto rendimento, com exemplos de sucesso dentro da Bahia. Como um exemplo disso, desde 2023, a Acelen patrocina a nadadora infantojuvenil baiana Luísa Sugimoto, por meio do programa estadual FazAtleta.

O apoio busca contribuir para a continuidade de seu desenvolvimento esportivo, oferecendo suporte à trajetória da jovem nas competições de natação.

Para Marcelo Lyra, o investimento em atletas de alto rendimento é importante, mas o impacto do esporte sobre a formação pessoal deve ser considerado de maneira mais ampla.

"Para fazer um atleta de alta performance, você precisa de dez mil na iniciação para formar um atleta que vá para uma Olimpíada. No mínimo. Mesmo que você não forme um atleta, você forma um cidadão", afirmou.

Luísa Sugimoto, atleta de natação - Foto: Divulgação I Acelen

O executivo destacou que a experiência esportiva contribui para o desenvolvimento de habilidades que ultrapassam as competições, como disciplina, perseverança e capacidade de lidar com desafios.

"O atleta olímpico é o marketing do esporte, mas o real benefício é o cidadão. No esporte, você aprende a ganhar, a perder, aprende que, para ganhar, tem que ralar, suar a camisa, ter momentos de dor. Tudo isso é educação cidadã", declarou.

A companhia também apoia iniciativas como a Travessia Itaparica-Salvador, competição de natação em águas abertas, e mantém em avaliação a possibilidade de ampliar parcerias esportivas em outras modalidades.

Investimentos em energia renovável

Paralelamente aos projetos sociais, a Acelen desenvolve investimentos voltados à diversificação de suas atividades no setor energético. Por meio da Acelen Renováveis, a empresa trabalha na implantação de uma cadeia de produção de combustíveis renováveis a partir da macaúba, palmeira brasileira utilizada como matéria-prima para biocombustíveis.

O projeto prevê aproximadamente US$ 3 bilhões em investimentos, incluindo a implantação de uma biorrefinaria próxima à Refinaria de Mataripe, na Bahia.

Segundo Marcelo Lyra, o empreendimento foi concebido para ampliar a atuação da companhia na produção de combustíveis sustentáveis.

"Desde o primeiro momento, começamos a conceber um projeto disruptivo, inovador na área de produção de combustíveis renováveis. É um investimento de US$ 3 bilhões, e boa parte desse investimento é na Bahia", afirmou.

A futura unidade industrial contará com investimento estimado em US$ 1,5 bilhão e capacidade projetada para a produção de aproximadamente um bilhão de litros anuais de combustível sustentável de aviação, conhecido como SAF.

O projeto contempla também áreas de cultivo de macaúba na Bahia e em Minas Gerais. Em Montes Claros, no norte mineiro, está localizado o Acelen Agripark, apresentado pela companhia como o maior centro agroindustrial do mundo dedicado à macaúba.

A estrutura desenvolve atividades de pesquisa, melhoramento genético e produção de mudas para abastecer as áreas agrícolas envolvidas no projeto: "Vamos ter capacidade de produzir 10 milhões, 10 milhões e meio de mudas por ano. Essas mudas vão abastecer as fazendas em Minas e na Bahia".

Na Bahia, a Acelen também adquiriu propriedades em municípios como Terra Nova e Cachoeira, destinadas ao desenvolvimento do cultivo da matéria-prima.

Da Refinaria de Mataripe à Arena Fonte Nova

A relação da companhia com o estado também passa, claro, pelo futebol e pela cultura. Após ter patrocinado Bahia e Vitória em temporadas anteriores, a empresa ampliou sua presença no cenário esportivo local ao adquirir os direitos comerciais de nomeação da Arena Fonte Nova.

Com o acordo, o estádio passou a se chamar Arena Acelen Fonte Nova, em uma parceria inicialmente prevista para 18 meses. Segundo Marcelo Lyra, a escolha do equipamento foi motivada pela relação histórica e afetiva que o estádio mantém com os baianos.

"Esse patrocínio não é só técnico. Ele é muito bom porque dá uma visibilidade muito boa à marca, mas não é só isso. É um patrocínio emocional, um patrocínio de coração, onde a gente coloca a marca da Acelen muito conectada com o espírito dos baianos, pelo que representa a Fonte Nova", explicou.

Arena Acelen Fonte Nova - Foto: Divulgação I Acelen

O executivo ressaltou que a parceria também poderá funcionar como uma oportunidade para apresentar ao público os investimentos industriais e projetos sociais realizados pela companhia.

A nova estratégia de relacionamento, segundo ele, busca fortalecer a identificação da empresa com o estado e ampliar o conhecimento da população sobre suas diferentes áreas de atuação.

"Lá atrás, quando começamos a operação da refinaria, a gente dizia que queria estar onde a Bahia precisava que a gente estivesse. Daí veio o primeiro movimento com Bahia e Vitória, porque achamos que os dois times precisavam disso", recordou.

"Hoje, depois de passados alguns anos, a gente desloca esse sentido de estar onde a Bahia precisa para aproximar o nosso coração do coração dos baianos. Esse é o principal movimento", completou.

Com iniciativas de diferentes dimensões, a companhia busca associar sua presença na Bahia à geração de oportunidades e ao desenvolvimento das comunidades com as quais mantém relação.